TASR
dnes 29. septembra 2025 o 12:01
Čas čítania 1:31

EÚ výrazne mení svoju obrannú politiku. Štáty čaká radikálna transformácia, píše Politico

Kategória:
Slovensko
EÚ výrazne mení svoju obrannú politiku. Štáty čaká radikálna transformácia, píše Politico
Zdroj: Pexels / Dušan Cvetanović

Von der Leyenová navrhla poskytnutie novej „reparačnej pôžičky“ vo výške 140 miliárd eur pre Kyjev.

Provokácie ruského prezidenta Vladimira Putina a čiastočný odstup šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa nútia Európsku úniu k radikálnej transformácii, napísal v pondelok portál Politico. Stredajší neformálny summit lídrov dvadsaťsedmičky v dánskej Kodani ponúkne doteraz najjasnejší dôkaz, že Únia už nefunguje tak, ako kedysi.

Tesne pred zasadnutím došlo v Európe k viacerým incidentom. Ruské stíhačky a drony počas uplynulých dní narušili vzdušný priestor niekoľkých európskych krajín NATO. Minulý týždeň kodanské letisko, kam priletia desiatky lídrov a predstaviteľov Únie, hlásilo problémy pre neidentifikované drony. Dánsko označilo incidenty za „hybridný útok“.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pritom navrhla bezprecedentnú diskusiu na summite o vojenských spôsobilostiach EÚ, čím Brusel mení tradičné zameranie bloku.

To sa od jeho vzniku sústreďovalo najmä na obchod, protimonopolnú politiku a ekonomiku. Medzi diskutovanými témami bude vytvorenie „múru proti dronom“, ktorý by dokázal sledovať a ničiť bezpilotné lietadlá, alebo ďalšie projekty zamerané na rýchlu reakciu na lietadlá narúšajúce európsky vzdušný priestor.

Napätie v súvislosti s aktivitami Ruska opäť vzrástlo

„Nasadzovať stíhačky je úlohou NATO,“ uviedol vysokopostavený predstaviteľ EÚ. Podľa neho je úlohou Únie byť pripravená a posilniť spoločné nástroje a schopnosti na hrozby.
Stretnutie v Kodani je prvé od júnového summitu v Bruseli.

Krátke obdobie nádeje po stretnutí Trumpa a Putina na Aljaške sa rýchlo skončilo a napätie v súvislosti s aktivitami Ruska opäť vzrástlo. Lídri chcú preto prijať skutočné rozhodnutia o posilnení európskej obrany a finančnej podpore Ukrajiny, píše Politico.

Portál varuje, že dosiahnuť všeobecnú zhodu na základných otázkach obrany medzi krajinami Únie nebude jednoduché. Ešte problematickejšia môže byť otázka financovania ďalších krokov.

Témou summitu bude aj pokračujúca podpora Ukrajine. Von der Leyenová navrhla poskytnutie novej „reparačnej pôžičky“ 140 miliárd eur pre Kyjev. Na to by sa mohli využiť zmrazené ruské aktíva.

EÚ by podľa plánov mohla tieto peniaze Kyjevu poskytnúť bez zasahovania do vlastníckych práv Moskvy. Financie by boli vrátené až po tom, čo Rusko zaplatí Ukrajine za škody, ktoré jej spôsobilo počas vojny.

Komisia našla riešenie, ako obísť Maďarsko

Politico poznamenalo, že tomuto plánu bráni maďarský premiér Viktor Orbán. Komisia si však myslí, že našla legálne riešenie, ako obísť Budapešť z rozhodovacieho procesu. Lídri budú o pláne diskutovať v stredu a dúfajú, že na summite koncom októbra v Bruseli dospejú k formálnemu rozhodnutiu. Podľa portálu je kodanský summit ďalším krokom v novej kapitole EÚ.

Ursula Von der Leyen
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
Európska únia Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP
