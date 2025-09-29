Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 29. septembra 2025 o 6:47
Čas čítania 1:11

Moldavsko odmietlo proruskú opozíciu. Vo voľbách zvíťazila vládnuca strana PAS

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Moldavsko odmietlo proruskú opozíciu. Vo voľbách zvíťazila vládnuca strana PAS
Zdroj: TASR/AP/Vadim Ghirda

Strana PAS získala takmer 50 %.

V nedeľňajších parlamentných voľbách v Moldavsku zvíťazila vládnuca Strana akcie a solidarity (PAS), ktorá si zrejme udrží väčšinu v parlamente. Informovali o tom stanica BBC a agentúra DPA.

Po sčítaní vyše 99 percent hlasov mala PAS 49,91 percenta, na druhom mieste bol opozičný Vlastenecký volebný blok (BEP) so ziskom 24,33 percenta, vyplýva z údajov volebnej komisie. Podľa BBC a tlačovej agentúry Moldpres si vládnuca strana zabezpečila 54 kresiel v 101-člennom parlamente.

PAS, ktorú založila prezidentka Maia Sanduová, je pri moci od roku 2021. Prieskumy naznačovali, že príde o parlamentnú väčšinu, keďže opozičné strany sa zameriavali na voličov znepokojených vysokými životnými nákladmi, rastúcou chudobou a stagnujúcou ekonomikou. Vládnutie v koalícii by podľa analytikov mohlo skomplikovať snahu PAS dostať Moldavsko do EÚ do roku 2030.

Zadržali ľudí pre podozrenie z prípravy nepokojov

Sanduová, ktorú vlani opätovne zvolili na druhé funkčné obdobie, po nedeľňajšom hlasovaní hovorila o "rozsiahlom ruskom zasahovaní" a upozornila Moldavčanov, že budúcnosť demokracie je v ich rukách.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Líder BEP Igor Dodon ešte pred začiatkom zverejňovania sčítania hlasov v televízii večer vyhlásil, že vyhrala jeho koalícia a vyzval PAS, aby odovzdala moc. Vyzval zároveň stúpencov všetkých opozičných strán, aby sa v pondelok na poludnie zišli pred parlamentom a "bránili" svoje hlasy.

Na napätie obklopujúce voľby poukázali vyhrážky bombami vo volebných miestnostiach v Taliansku, Rumunsku, Španielsku a USA, informovala BBC. Podobné hrozby hlásili v samotnom Moldavsku a troch ľudí zadržali pre podozrenie z prípravy nepokojov deň po voľbách. Predseda Sanduovej strany Igor Grosu obvinil z nedeľňajších incidentov skupiny podporované Moskvou a vyzval na "trpezlivosť a pokoj", aby mohlo hlasovanie pokračovať.

Moskva poprela obvinenia Kišiňova, že vedie v online priestore dezinformačnú kampaň a kyberútoky a že sa snaží kupovať hlasy a vyvolávať nepokoje. Moldavská prevažne proruská opozícia zase obvinila PAS z plánovania podvodu, uviedla agentúra AFP.

19. mája 2025 o 7:00 Čas čítania 4:58 Navštívili sme „neexistujúci“ štát dotovaný Ruskom. Ľudia tu zarobia mesačne do 300 eur (Reportáž) Navštívili sme „neexistujúci“ štát dotovaný Ruskom. Ľudia tu zarobia mesačne do 300 eur (Reportáž)
28. septembra 2025 o 16:40 Čas čítania 1:17 Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom
28. septembra 2025 o 6:42 Čas čítania 0:41 Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Moldavsko
Zdroj: TASR/AP/Vadim Ghirda
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Vadim Ghirda
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:40
Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom
Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom
včera o 06:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
pred 2 dňami
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
včera o 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
včera o 14:32
V podniku sa odohral útok s mačetou. V obci pri Košiciach zasahovala polícia
V podniku sa odohral útok s mačetou. V obci pri Košiciach zasahovala polícia
pred hodinou
AKTUÁLNE: Kolaps MHD v Trenčíne. Vandali spôsobili v meste veľké problémy
AKTUÁLNE: Kolaps MHD v Trenčíne. Vandali spôsobili v meste veľké problémy
včera o 06:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
včera o 10:47
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
Dôchodok až po 30 odpracovaných rokoch? Pozri si, aké sú podmienky
včera o 16:40
Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom
Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom
pred 2 dňami
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred 2 dňami
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
pred 2 dňami
V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad varuje svojich občanov
V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad varuje svojich občanov
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
23. 9. 2025 7:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
včera o 06:42
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
Gemerská mliekareň krachuje. Končí po dlhých 70 rokoch
22. 9. 2025 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
25. 9. 2025 7:50
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
pred 2 dňami
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Lifestyle news
Obrovský úspech pre slovenský tenis: Leon Sloboda získal zlato na ME do 16 rokov pred 39 minútami
Super Bowl prinesie v roku 2026 ďalšie veľké meno. Bad Bunny ovládne polčasovú šou pred hodinou
VIDEO: Tomy Kotty sa opäť neudržal. V centre Bratislavy zaútočil na Svetozára, vylepil mu facku včera o 14:04
Kai Cenat prekonal rekord na Twitchi. Dosiahol 1 milión odberateľov včera o 12:17
Virálny kňaz a DJ Padre Guilherme vystúpi v Košiciach. Vstup bude zadarmo včera o 11:32
Selena Gomez povedala „áno“ Bennymu Blancovi. Fotografie zo svadby zverejnila na Instagrame včera o 08:01
Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj pred 2 dňami
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci pred 2 dňami
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice pred 2 dňami
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi pred 3 dňami
Zahraničie Všetko
Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť
včera o 10:01
Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť
Zelenskyj tvrdí, že Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu.
Streľba v kostole si vyžiadala 4 obete. Páchateľ v Michigane zaútočil na veriacich počas bohoslužby
pred 2 hodinami
Streľba v kostole si vyžiadala 4 obete. Páchateľ v Michigane zaútočil na veriacich počas bohoslužby
Trump posiela do Portlandu vojakov. Majú povolené použiť „plnú silu“
pred 2 dňami
Trump posiela do Portlandu vojakov. Majú povolené použiť „plnú silu“
V Moldavsku sa dnes konajú voľby. Krajina sa rozhoduje medzi Západom a Ruskom
včera o 09:31
V Moldavsku sa dnes konajú voľby. Krajina sa rozhoduje medzi Západom a Ruskom
VIDEO: V Indii pri tlačenici zomrelo 36 ľudí, vrátane žien a detí. Predvolebný míting skončil hromadnou tragédiou
včera o 08:46
VIDEO: V Indii pri tlačenici zomrelo 36 ľudí, vrátane žien a detí. Predvolebný míting skončil hromadnou tragédiou
Dánsko hlási ďalší prípad neznámych dronov. Tentoraz lietali nad najväčšou vojenskou základňou v krajine
pred 2 dňami
Dánsko hlási ďalší prípad neznámych dronov. Tentoraz lietali nad najväčšou vojenskou základňou v krajine
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Kolaps MHD v Trenčíne. Vandali spôsobili v meste veľké problémy
pred hodinou
AKTUÁLNE: Kolaps MHD v Trenčíne. Vandali spôsobili v meste veľké problémy
pred 29 minútami
Tragédia v Tatrách: Pod Gerlachom po 200-metrovom páde zomrel 54-ročný poľský turista
včera o 16:40
Matovič sľubuje tlačovku, ktorá rozhodne voľby. Šimečku vyzval, aby vylúčil spoluprácu s Hlasom
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
pred 3 dňami
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
Robert Fico týmto získal ideologickú výhru a zároveň ukázal, že pri podobných témach sa na opozíciu spoliehať nedá.
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia