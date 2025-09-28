Minister práce Erik Tomáš pripustil, že rezort zvažuje výnimky zo sociálnych odvodov pre nízkopríjmových živnostníkov.
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ešte znova pozrie na nízkopríjmových živnostníkov. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
- Opozičný poslanec Marián Viskupič upozornil, že v nízkopríjmovej skupine živnostníkov sú ľudia, ktorí si popri svojej práci privyrábajú aj formou živnosti a v niektorých prípadoch by boli ich príjmy nižšie ako povinný sociálny odvod 131 eur mesačne.
Citát: „Každý musí platiť aj sociálne odvody, nielen dane a zdravotné odvody, aby mali aspoň na aký-taký dôchodok, na zásluhový. Ale sú tam skupiny ľudí, u ktorých naozaj príjem nemusí stačiť ani na pokrytie sociálnych odvodov - zdravotne ťažko postihnutí ľudia, potom ľudia, ktorí sú na rodičovskom príspevku, starajú sa o deti, dôchodcovia atď. Pozrieme sa na ministerstve práce na určitú výnimku, na nejaké kategórie, ktoré by sme vyňali zo sociálnych odvodov,“ uviedol Tomáš.
Širší kontext: Vyjadril sa aj k téme šetrenia na strane štátu, ktoré sa prejaví v zákone o štátnom rozpočte. V rámci konsolidácie rezort pristúpi k šetreniu prepúšťaním svojich pracovníkov, úsporami na tovaroch a službách či na zahraničných cestách. Tomáš kritizoval opozíciu za to, že nepredložila vláde žiadnu alternatívu k schválenej konsolidácii na budúci rok.
Viskupič sa ohradil, že samotná strana SaS prišla s niekoľkými opatreniami v rámci konsolidácie, pričom súčasná vláda nepriniesla žiaden rozvojový plán na zvýšenie ekonomiky a konkurencieschopnosti krajiny. Po tejto konsolidácii preto podľa neho odíde veľa mladých ľudí do zahraničia.
