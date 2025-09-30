Obaja muži skončili v putách a kriminalisti ich previezli na policajné oddelenie.
V noci zasiahli košickí kriminalisti proti dvom mužom, ktorí sa pokúšali vlámať do výdajných boxov v mestskej časti Košice-Západ. Vďaka rýchlej akcii a spolupráci s prevádzkovateľom boxov sa podarilo páchateľov zadržať priamo pri čine.
Obaja skončili v putách a boli prevezení na policajné oddelenie, kde prebiehajú potrebné procesné úkony pred vznesením obvinenia, informuje Polícia SR - Košický kraj na sociálnej sieti.
