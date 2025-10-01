Vyjadrenia Migaľa označili za konšpiračné nezmysly aj koaliční partneri.
Tvrdenia ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa o údajnom pláne prezidenta Petra Pellegriniho zostaviť úradnícku vládu sú podľa Kancelárie prezidenta SR nepravdivé. Prezident vždy rešpektoval výsledky parlamentných volieb a podľa ústavy nemá právomoc rozhodovať o páde alebo zotrvaní vlády, ktorá môže skončiť len vlastnými vnútornými konfliktmi.
Koaličný poslanec Peter Kalivoda (Hlas-SD) Migaľove vyjadrenia označil za konšpirácie a nezmysel, pričom vyzval ministra, aby sa sústredil na prácu a nešíril nepravdivé informácie. Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok pripomenul, že Migaľ je nominantom Smeru-SD a naznačil, že jeho kroky by mohli byť v rozpore s koaličnou dohodou. Zdôraznil však, že akékoľvek útoky na Hlas-SD sú neopodstatnené.