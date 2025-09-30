Kategórie
TASR
dnes 30. septembra 2025 o 17:11
Čas čítania 1:21

Po hlasovaní za novelu ústavy vylúčili Krátkeho z klubu. Krajčí dostal od Matoviča druhú šancu, vraj si priznal chybu

Kategória:
Slovensko
Po hlasovaní za novelu ústavy vylúčili Krátkeho z klubu. Krajčí dostal od Matoviča druhú šancu, vraj si priznal chybu
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Oznámil to na tlačovej konferencii líder Hnutia Slovensko, Igor Matovič.

Poslanca Národnej rady (NR) SR Rastislava Krátkeho v utorok vylúčili z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Oznámil to na tlačovej konferencii líder hnutia Slovensko Igor Matovič s tým, že navrhol aj začať proces jeho vylúčenia z hnutia. Matovič od neho nezaregistroval žiadnu mieru zodpovednosti, snahu o ospravedlnenie či sebareflexiu po hlasovaní o novele Ústavy SR.

Marekovi Krajčímu chce dať hnutie šancu

Poslancovi Marekovi Krajčímu, ktorý požiadal o ukončenie členstva v klube, však chce dať hnutie šancu. Matovič nechce, aby klub prijal Krajčího ponuku odísť z klubu. Odôvodnil to tým, že Krajčí si priznal vinu a prijal zodpovednosť.

Väčšina poslaneckého klubu súhlasila s vylúčením Krátkeho

„Nezaregistroval som žiadnu snahu o ospravedlnenie a žiadnu snahu o nejakú sebareflexiu. Nezaregistroval som žiadne výčitky svedomia z oklamaných miliónov ľudí, ktorým na tomto mieste sľuboval, že bude hlasovať nejak a konal presne opačne. Nezaregistroval som žiaden pocit viny z toho, že keď som zmenil názor, patrilo by sa oznámiť to ľuďom, nikto by im to nevyčítal,“ povedal Matovič o postoji Krátkeho.

29. septembra 2025 o 14:30 Čas čítania 7:25 „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor) „Viac než nízke platy bolí morálne nedocenenie,“ hovorí Učiteľská osobnosť za rok 2024 Alena Rapčan Štrompová (Rozhovor)

Dodal, že väčšina poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ súhlasila s jeho vylúčením z klubu. Krátky od klubu podľa Matoviča žiadal jeden až dva týždne na vysvetlenie. Matovič sa ho pýta, či môže kresťan presadzovať akúkoľvek morálnu vec nemorálnym spôsobom. „Bolo by hanbou, aby tento človek zostal či už v klube alebo v hnutí,“ povedal o Krátkom.

Krajčí mal podľa Matoviča úplne iný postoj

„To bola pokora, zahanbenie, uznanie si viny a snaha prijať zodpovednosť,“ skonštatoval. Zopakoval, že od dvojice poslancov nežiadal vzdať sa mandátu, hoci by to na ich mieste urobil.

Matovič tiež navrhol, aby hnutie a poslanecký klub neprijali ponuku Krajčího odísť z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. „Jeho slová považujeme za úprimné, v súlade s pravdou a tak, ako povedal, že si chce odčiniť svojou činnosťou a zaslúžiť sa znova dôveru ľudí či už v hnutí, v tíme alebo medzi našimi voličmi, my mu šancu chceme dať bez toho, aby sa stal nezaradeným poslancom alebo aby bol nejakým satelitom voľne plávajúcim v politike,“ vysvetlil šéf hnutia Slovensko.

30. septembra 2025 o 14:35 Čas čítania 0:31 AKTUÁLNE: Marek Krajčí odchádza od Matovičovcov, stane sa nezaradeným poslancom AKTUÁLNE: Marek Krajčí odchádza od Matovičovcov, stane sa nezaradeným poslancom
30. septembra 2025 o 13:55 Čas čítania 2:01 Poslanec Krajčí vysvetlil, prečo hlasoval za zmenu ústavy s Ficom. Vraj pocítil momentum od svojho nebeského Otca Poslanec Krajčí vysvetlil, prečo hlasoval za zmenu ústavy s Ficom. Vraj pocítil momentum od svojho nebeského Otca
29. septembra 2025 o 19:32 Čas čítania 1:34 Matovičovci tlačia na Krajčího a Krátkeho. Zajtra sa musia „chlapsky postaviť pred ľudí“ Matovičovci tlačia na Krajčího a Krátkeho. Zajtra sa musia „chlapsky postaviť pred ľudí“
matovič
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Správy z domova
