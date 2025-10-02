Polícia upozorňuje občanov, aby nikdy neposielali peniaze neznámym osobám a podozrivé hovory hlásili na 158.
V uplynulých dňoch polícia zaznamenala desiatky podvodných telefonátov, pri ktorých sa páchateľ predstavil ako policajt alebo pracovník Národnej banky. Jeden z hovorov bol pre podvodníkov úspešný, 75-ročný muž z Bratislavy prišiel o takmer 60 000 €. Podvodníci ho presvedčili, aby si nainštaloval aplikáciu na „bezpečnú komunikáciu“ a previedol svoje úspory na ich účet v Nemecku, informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV začal trestné stíhanie pre zločin podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva, pričom páchateľom v prípade preukázania viny hrozí 2 až 8 rokov väzenia.
Polícia zároveň upozorňuje občanov: nikdy neposielajte peniaze neznámym osobám, neinštalujte aplikácie podľa pokynov neznámych ľudí a v prípade podozrivého hovoru okamžite kontaktujte políciu na čísle 158.