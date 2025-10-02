Najvyšší súd zrušil rozsudok odvolacieho súdu. Odsúdenému pomohla novela zákona aj procesná chyba.
Ondrej Kašpar, ktorý v roku 2019 v Dobšinej pred krčmou pripravil o život 28-ročného Štefana, sa opäť vyhol trestu. Najvyšší súd v stredu (1. 10.) rozhodol v jeho prospech, pomohla mu novela zákona aj chyba odvolacieho súdu, informujú tvnoviny.sk.
Kašpar mladíka napadol bukovým polenom po tom, čo ho z podniku vyhodili. Hoci skutok oľutoval, pre svoju trestnú minulosť mu pôvodne hrozilo doživotie podľa zásady „trikrát a dosť.“ Dvakrát ho už poslali na 25 rokov do väzenia, no vždy sa odvolal.
Po zmene zákona mu už doživotie ani 25 rokov nehrozí a jeho prípad sa opäť vracia na odvolací súd. Najvyšší súd ho však zatiaľ na slobodu nepustil a Kašpar skončil vo väzbe.