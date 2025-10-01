Muž je stabilizovaný v nemocnici.
V obci pri Hlohovci našli v rodinnom dome dobodaného 55-ročného muža. Útočila na neho mladá žena, ktorú polícia krátko po incidente zadržala. Podľa informácií tvnoviny.sk ide o príbuznú bývalého policajného funkcionára.
Žena zaútočila kuchynským nožom krátko pred polnocou, muž utrpel viacero bodných rán na bruchu a hrudníku. Sused mu poskytol prvú pomoc, následne ho previezli do trnavskej nemocnice, kde musel podstúpiť operáciu. Je stabilizovaný a mimo ohrozenia života.
Incident súvisel s tým, že muž sa mal pokúsiť o znásilnenie podozrivej. Polícia stále vyšetruje skutok, ktorý kvalifikovala ako ublíženie na zdraví. Miestni obyvatelia prepustenie ženy vnímajú s obavami, keďže podľa nich ide o nebezpečnú osobu.