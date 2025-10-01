Kategórie
Natália Mišániová
dnes 1. októbra 2025 o 17:50
Čas čítania 0:25

Pri Hlohovci našli dobodaného muža. Podozrivá je príbuzná bývalého policajného funkcionára

Slovensko
Pri Hlohovci našli dobodaného muža. Podozrivá je príbuzná bývalého policajného funkcionára
Zdroj: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj

Muž je stabilizovaný v nemocnici.

V obci pri Hlohovci našli v rodinnom dome dobodaného 55-ročného muža. Útočila na neho mladá žena, ktorú polícia krátko po incidente zadržala. Podľa informácií tvnoviny.sk ide o príbuznú bývalého policajného funkcionára.

Žena zaútočila kuchynským nožom krátko pred polnocou, muž utrpel viacero bodných rán na bruchu a hrudníku. Sused mu poskytol prvú pomoc, následne ho previezli do trnavskej nemocnice, kde musel podstúpiť operáciu. Je stabilizovaný a mimo ohrozenia života.

Incident súvisel s tým, že muž sa mal pokúsiť o znásilnenie podozrivej. Polícia stále vyšetruje skutok, ktorý kvalifikovala ako ublíženie na zdraví. Miestni obyvatelia prepustenie ženy vnímajú s obavami, keďže podľa nich ide o nebezpečnú osobu.

1. októbra 2025 o 13:17 Čas čítania 0:32 Fico pre zdravotné komplikácie neodletel na zahraničnú cestu. Nezúčastní sa na samite EÚ Fico pre zdravotné komplikácie neodletel na zahraničnú cestu. Nezúčastní sa na samite EÚ
1. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 0:28 Minister Migaľ tvrdí, že prezident Pellegrini plánuje povaliť vládu. Upozorňuje aj na politické intrigy v pozadí Minister Migaľ tvrdí, že prezident Pellegrini plánuje povaliť vládu. Upozorňuje aj na politické intrigy v pozadí
1. októbra 2025 o 8:55 Čas čítania 0:26 Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť Mnohým dôchodcom hrozí pokuta vo výške až 5-tisíc eur, ak si nesplnia dôležitú povinnosť
policia, paska
Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj (Facebook)
