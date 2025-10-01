Kategórie
TASR
dnes 1. októbra 2025 o 13:17
Čas čítania 0:32

Fico pre zdravotné komplikácie neodletel na zahraničnú cestu. Nezúčastní sa na samite EÚ

Kategória:
Slovensko
Fico pre zdravotné komplikácie neodletel na zahraničnú cestu. Nezúčastní sa na samite EÚ
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Informoval o tom jeho hovorca.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu neodletel na samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v dánskej Kodani. Dôvodom sú zdravotné problémy. Médiám to potvrdil Alexander Kováč z Úradu vlády SR.


„Predseda vlády sa ospravedlnil z účasti na neformálnom samite Európskej rady a Európskeho politického spoločenstva, a to z dôvodu zhoršených zdravotných ťažkostí spojených s atentátom,“ uviedol Kováč.


V stredu sa v Kodani stretávajú lídri EÚ, aby rokovali o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Vo štvrtok (2. 10.) sa uskutoční siedmy samit Európskeho politického spoločenstva, na ktorý bolo podľa Úradu vlády SR pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu. „Lídri budú diskutovať o Ukrajine, o bezpečnostnej situácii v Európe a jej posilnení v súčasnej geopolitickej situácii. Témami samitu EPC budú tiež migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť,“ priblížil.

Fico
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
