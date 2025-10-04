Kategórie
TASR
dnes 4. októbra 2025 o 6:43
Čas čítania 0:50

Dôchodcovia budú pri preberaní dôchodku podpisovať poštový poukaz. Zmena sa dotkne každého tretieho seniora

Kategória:
Slovensko
Dôchodcovia budú pri preberaní dôchodku podpisovať poštový poukaz. Zmena sa dotkne každého tretieho seniora
Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Pri výplate dôchodkov budú penzisti od novembra podpisovať poštový poukaz.

  • Dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa (SP) dôchodok vypláca v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty, budú od novembra 2025 pri preberaní dôchodku u doručovateľov alebo priamo na pošte podpisovať nový doklad - poštový poukaz.
  • V piatok na to upozornila SP s tým, že pre dôchodcov sa tým nič zásadné nemení. Doteraz podpisovali kvitančný list.

Citát: „O tejto zmene bude Slovenská pošta a Sociálna poisťovňa dôchodcov zároveň informovať vopred ešte počas októbra prostredníctvom osobitných letákov, ktoré im doručia ich poštoví doručovatelia alebo budú k dispozícii v pobočkách pošty,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr.

Širší kontext: Hotovostná výplata dôchodku je možná naďalej v zásade dvoma spôsobmi, a to doručením dôchodku poštovým doručovateľom na adresu bydliska alebo vyplatením dôchodku priamo na pošte.

Poštový poukaz na výplatu dôchodku je platný štandardne 30 dní odo dňa výplatného termínu. Do tohto času je potrebné si dôchodok prevziať. Po tomto termíne sa dôchodok vráti do Sociálnej poisťovne a na jeho opätovnú výplatu bude potrebné Sociálnu poisťovňu kontaktovať.

Zavedenie výplaty dôchodkov poštovými poukazmi nebude podľa Kontúra napriek tomu pre dôchodcov predstavovať nijakú komplikáciu a v súvislosti s touto zmenou nepocítia negatívny vplyv.

Sociálna poisťovňa vypláca poštou v hotovosti približne 30 percent dôchodkových dávok. Zvyšných 70 percent si poberatelia nechávajú posielať na bankové účty.

dôchodcovia
Zdroj: TASR/Henrich Mišovič
Dôchodcovia Dôchodky Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Vladimír Benko
