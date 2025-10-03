Interaktívna mapa má informatívny charakter a nemusia v nej byť zaznamenané všetky hlásenia výskytu medveďov na Slovensku.
Portál Sprej na medveďa pravidelne aktualizuje interaktívnu mapu, na ktorej si môžeš pozrieť, v blízkosti ktorých obcí a miest sa pohyboval medveď. Portál upozorňuje, že mapa má iba informatívny charakter a nemusí zachytiť všetky miesta, na ktorých sa medvede pohybujú alebo pohybovali.
„Mapa nezobrazuje populáciu medveďov na Slovensku. Na mape sú miesta, kde výskyt medveďa hlásili obce a upozorňovali občanov na ich pohyb. Nemusia na nej byť zahrnuté všetky udalosti a hlásenia. Lokality vyznačené na mape sú orientačné,“ zdôrazňuje portál.
Body na mape sú zaznačené v dvoch farbách. Čierna farba zachytáva hlásenia o výskyte či zahliadnutí šelmy. Červená zobrazuje miesta, na ktorých došlo k stretnutiu medzi človekom a medveďom. Po kliknutí na konkrétnu ikonu sa zobrazia dodatočné informácie.
