Do konca víkendu môže v Tatrách pribudnúť až 25 centimetrov nového snehu, zatiaľ čo zvyšok Slovenska čakajú dážď a zamračená obloha.
Na Slovensko prichádza vlna zrážok, ktorá počas víkendu prinesie dážď aj sneh. V nižších polohách treba počítať s upršaným počasím, no v horách sa očakáva výrazná snehová nádielka, informuje iMeteo.
V sobotu večer sa oblačnosť začne zväčšovať a po 19.00 h sa na západe pridajú aj prvé zrážky. Do nedeľného rána sa dážď postupne rozšíri na celé Slovensko, pričom na východe sa očakáva úhrn do 12 mm. Počas dňa sa prehánky vyskytnú len prechodne, ale obloha zostane väčšinou zamračená.
Najväčšie zmeny prinesú Tatry. V noci na nedeľu začne snežiť už od nadmorskej výšky približne 1 600 metrov, pričom do rána pribudne do 5 cm snehu. V priebehu dňa bude sneženie pokračovať a do konca víkendu môže na vysokohorských hrebeňoch pribudnúť až 25 cm nového snehu.
Hoci na nižších miestach pôjde najmä o dážď, návštevníci Tatier by mali počítať s čerstvou snehovou vrstvou, ktorá môže ovplyvniť turistiku aj dopravu v horských oblastiach.
