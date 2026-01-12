Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.
Sociálna poisťovňa 12. januára 2026 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzajú sa v ňom fyzické a právnické osoby, ktoré mali splatnosť dlhu do 31. decembra 2025 a neuhradili ho do 08. januára 2026.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 15. januára 2026, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 4. týždni 2026, neobjavia.
Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ho predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách – napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|147 104 056,45 €
|Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
|97 254 762,11 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|66 506 571,15 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
|54 164 632,86 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
|48 909 865,79 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|39 891 524,41 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|39 872 429,58 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|39 144 520,72 €
|Národný ústav detských chorôb
|37 891 929,56 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|31 915 080,23 €