TASR
dnes 12. januára 2026 o 13:42
Čas čítania 0:20

Pri Košiciach sa zrazili dve vozidlá. Tehotná žena skončila v bezvedomí

Pri Košiciach sa zrazili dve vozidlá. Tehotná žena skončila v bezvedomí
Zdroj: Facebook / Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Hasiči v týchto chvíľach vyslobodzujú jednu zranenú osobu.

Hasiči aktuálne zasahujú pri čelnej zrážke dvoch vozidiel, ku ktorej došlo v prudkej zákrute pred košickou mestskou časťou Košická Nová Ves. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

„Podľa prvotných informácií sa na mieste mala nachádzať aj tehotná žena v bezvedomí. Hasiči v týchto chvíľach vyslobodzujú jednu zranenú osobu z havarovaného vozidla pomocou hydraulického náradia, druhá zranená osoba je v opatere prítomných záchranárov,“ tvrdí.

Cesta je podľa hasičov ťažko prejazdná, HaZZ žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť.

12. januára 2026 o 12:12 Čas čítania 1:14 Zamestnanci U. S. Steel sú pripravení štrajkovať. Žiadajú od nich, aby pracovali mesačne o 8 hodín dlhšie Zamestnanci U. S. Steel sú pripravení štrajkovať. Žiadajú od nich, aby pracovali mesačne o 8 hodín dlhšie
12. januára 2026 o 12:57 Čas čítania 0:56 V Košiciach museli odrieknuť 171 spojov. Problémy spôsobujú mrazy V Košiciach museli odrieknuť 171 spojov. Problémy spôsobujú mrazy
12. januára 2026 o 12:00 Čas čítania 4:01 Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Súvisiace témy:
Hasičský a záchranný zbor Polícia SR Správy z domova
