V Česku sčítali 100 % okrskov: Toto sú oficiálne výsledky parlamentných volieb

Voľby vyhralo s prehľadom hnutie ANO.
V Česku je sčítaných 100 % okrskov. Parlamentným voľbám dominovalo hnutie ANO. Koalícia SPOLU na Babiša nestačila. Bývalý premiér Andrej Babiš tak obhájil svoje prvenstvo a získal najsilnejší mandát na zostavenie novej vlády.
Hnutie ANO získalo 34,51 % hlasov. Na druhom mieste skončila koalícia SPOLU s podporou 23,36 % voličov.
Do Poslaneckej snemovne sa dostali aj ďalší: Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,23 %, Piráti s 8,97 % a SPD so ziskom 7,78 %. Prekvapením je, že sa po prvýkrát do snemovne dostali aj Motoristi s 6,77 %.
Tesne pod hranicou piatich percent zostalo hnutie Stačilo!, ktorému chýbalo len pár percent na to, aby sa dostalo do parlamentu.
České parlamentné voľby 2025
34,51 %
ANO
23,36 %
SPOLU
11,23 %
STAN
8,97 %
Piráti
7,78 %
SPD
6,77 %
Motoristé sobě
4,30 %
Stačilo!
1,07 %
Přísaha
0,44 %
Generace
0,22 %
ČR1
0,21 %
Švýcarská demokracie
0,18 %
Česká suverenita
0,13 %
Koruna česká
0,13 %
Voluntia
0,11 %
VÝZVA
0,08 %
JaSaN
0,07 %
Rebelové
0,06 %
MZH
0,06 %
HoP a Hydra
0,06 %
VOLT
0,05 %
SMS
0,05 %
Levice
0,03 %
Kruh
0,01 %
BPS
0,00 %
Nevolte Urza.cz.
0,00 %
Pravý bok
100 %spočítaných okrskov
68.95 %účasť vo voľbách
Posledná aktualizácia: 02:26, 5.10.2025
Zdroj: Český statistický úřad