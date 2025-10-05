Kategórie
Jakub Paulík
dnes 5. októbra 2025 o 7:46
Čas čítania 0:24

V Česku sčítali 100 % okrskov: Toto sú oficiálne výsledky parlamentných volieb

Kategória:
Zahraničie
V Česku sčítali 100 % okrskov: Toto sú oficiálne výsledky parlamentných volieb
Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Voľby vyhralo s prehľadom hnutie ANO.

V Česku je sčítaných 100 % okrskov. Parlamentným voľbám dominovalo hnutie ANO. Koalícia SPOLU na Babiša nestačila. Bývalý premiér Andrej Babiš tak obhájil svoje prvenstvo a získal najsilnejší mandát na zostavenie novej vlády. 

Hnutie ANO získalo 34,51 % hlasov. Na druhom mieste skončila koalícia SPOLU s podporou 23,36 % voličov.

Do Poslaneckej snemovne sa dostali aj ďalší: Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,23 %, Piráti s 8,97 % a SPD so ziskom 7,78 %. Prekvapením je, že sa po prvýkrát do snemovne dostali aj Motoristi s 6,77 %.

Tesne pod hranicou piatich percent zostalo hnutie Stačilo!, ktorému chýbalo len pár percent na to, aby sa dostalo do parlamentu.

4. októbra 2025 o 17:35 Čas čítania 0:38 Andrej Babiš vyhral voľby v Česku. Hnutie ANO bude mať najviac poslancov
4. októbra 2025 o 10:54 Čas čítania 0:42 Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
22. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 10:14 „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje," hovorí primátor Vallo
Babiš
Zdroj: TASR - Jakub Kotian
České parlamentné voľby 2025
34,51 %
ANO
23,36 %
SPOLU
11,23 %
STAN
8,97 %
Piráti
7,78 %
SPD
6,77 %
Motoristé sobě
4,30 %
Stačilo!
1,07 %
Přísaha
0,44 %
Generace
0,22 %
ČR1
0,21 %
Švýcarská demokracie
0,18 %
Česká suverenita
0,13 %
Koruna česká
0,13 %
Voluntia
0,11 %
VÝZVA
0,08 %
JaSaN
0,07 %
Rebelové
0,06 %
MZH
0,06 %
HoP a Hydra
0,06 %
VOLT
0,05 %
SMS
0,05 %
Levice
0,03 %
Kruh
0,01 %
BPS
0,00 %
Nevolte Urza.cz.
0,00 %
Pravý bok
100 %
spočítaných okrskov
68.95 %
účasť vo voľbách
Posledná aktualizácia: 02:26, 5.10.2025
Zdroj: Český statistický úřad
Sleduj voľby naživo v našom článku
Súvisiace témy:
Česko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Jakub Kotian
