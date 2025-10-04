Andrej Babiš vyhral voľby v Česku. Hnutie ANO bude mať najviac poslancov

Bývalý premiér s prehľadom zvíťazil.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok.
Po sčítaní viac ako 95,14 percenta okrskov má ANO 35,46 percenta hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s podporou 22,66 percenta voličov. Na treťom mieste sú Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,01 percenta hlasov, nasledovaní Pirátmi so ziskom 8,58 percenta. Hnutie SPD získalo 7,94 percenta a po prvý raz sa do snemovne dostali aj Motoristi so 6,84 percenta hlasov.
Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na zvolenie do Poslaneckej snemovne ČR zrejme skončí hnutie Stačilo! so ziskom 4,40 percenta hlasov.
Líder pražskej kandidátky ANO Havlíček už po príchode do štábu hnutia pre médiá uviedol, že diskusie o spolupráci sa zrejme začnú už v sobotu večer. Podľa jeho slov sa hnutie ANO programovo zhodne s Motoristami. „Netajili sme sa tým, že sú nám blízki,“ povedal reportérom.