Účasť na voľbách bola mimoriadne vysoká.
Český premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu reagoval na priebežné výsledky volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, podľa ktorých vedie hnutie ANO Andreja Babiša. Uviedol, že výsledky sa nevyvíjajú podľa jeho predstáv. Informuje o tom TASR podľa správ spravodajského servera iDnes.cz a stanice ČT24.
„Tendencia nie je taká, akú by som si prial. Z prvých výsledkov, ktoré máme k dispozícii, sa ukázalo, že sa hnutiu ANO podarilo koncentrovať hlasy niektorých ďalších strán,“ vyhlásil Fiala. Dodal, že podrobnejší komentár poskytne, keď budú známe presnejšie výsledky volieb.
Šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan sa pri príchode do štábu poďakoval voličom za vysokú účasť. „Účasť je vyššia než v minulých rokoch. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí volili STAN,“ povedal Rakušan s tým, že priebežné výsledky ešte nebude komentovať.
Po sčítaní vyše 90 percent okrskov naďalej viedlo hnutie ANO so ziskom takmer 36 percent hlasov. Na druhom mieste bola priebežne koalícia SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s podporou 22,21 percenta voličov.
Na treťom mieste bolo hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 10,94 percentami hlasov, nasledované Pirátmi so ziskom 8,43 percent. Do snemovne by sa podľa priebežných výsledkov dostali aj SPD s podporou 7,99 percenta a Motoristi so 6,87 percentami hlasov.
Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Poslaneckej snemovne sa nachádzalo hnutie Stačilo! so ziskom 4,45 percenta hlasov.