TASR
dnes 5. októbra 2025 o 8:31
Čas čítania 0:26

AKTUÁLNE: NATO vyslalo lietadlá na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru

Kategória:
Zahraničie
AKTUÁLNE: NATO vyslalo lietadlá na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru
Zdroj: Russian Defense Ministry Press Service/AP/TASR

Rusko zaútočilo v blízkosti poľských hraníc.

Poľsko a jeho spojenci z aliancie NATO v nedeľu ráno vyslali lietadlá na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru. Rozkaz súvisel s útokmi ruskej armády na Ukrajine vrátane regiónov pri poľských hraniciach, informovali poľské ozbrojené sily v príspevku na sieti X, uviedla agentúra Reuters.

„Poľské a spojenecké lietadlá operujú v našom vzdušnom priestore, zatiaľ čo pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu boli uvedené do najvyššieho stupňa pohotovosti,“ uviedlo operačné velenie Poľska vo vyhlásení na sociálnej sieti X.

Reuters dodal, že v nedeľu po 04:00 h miestneho času bol poplach pred vzdušnými útokmi vyhlásený prakticky na celom území Ukrajiny. Vydaný bol po upozornení ukrajinského letectva na ruské rakety a drony.

Rusko
Zdroj: Russian Defense Ministry Press Service/TASR/AP
NATO Poľsko Správy zo sveta Vojna na Ukrajine
Domov
Zdieľať
Diskusia