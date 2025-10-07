V prípade nevyplatenia pokuty mu hrozí väzenie.
Podnikateľ Štefan Žiga je vinný. Príbuznému podpredsedu parlamentu Petra Žigu (Hlas) potvrdili za podplácanie exšéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka peňažný trest vo výške 100 000 eur. Utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné.
Obžalobu na Žigu podali pre podozrenie z podplácania exšéfa finančnej polície NAKA Slobodníka, ku ktorému malo dochádzať v období rokov 2016 až 2020. Ide najmä o skutky nadväzujúce na kauzu Valčeky.
Celkovo mal Žiga podľa obžaloby odovzdať minimálne 85 000 eur. Slobodník sa k trestnej činnosti priznával. Protihodnotou za úplatky malo byť podľa obžaloby zabezpečenie beztrestnosti či informácií o trestných konaniach. Žiga vinu sústavne odmietal.