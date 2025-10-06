Podľa vyšetrovania mal 45-ročný Igor Ch. predávať kokaín a marihuanu celé roky a zásobovať nimi viaceré časti mesta.
Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti informovala o prípade 45-ročného Igora Ch. z Bratislavy, ktorého vyšetrovateľ obvinil z drogovej trestnej činnosti. Muž podľa polície čelí obvineniu, že si dlhodobo zadovažoval a následne predával kokaín a marihuanu na viacerých miestach hlavného mesta, najmä v bratislavskej Dúbravke.
Na základe príkazu sudcu vykonali policajti z Pohotovostného policajného útvaru domovú prehliadku a prehliadky ďalších priestorov. Zaistili pritom väčšie množstvo omamných a psychotropných látok. Expertízne skúmanie potvrdilo, že ide o kokaín a marihuanu.
Obvinený bol po vykonaní procesných úkonov vzatý do väzby. V prípade, že mu bude vina preukázaná, hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov.