Natália Mišániová
dnes 6. októbra 2025 o 15:55
Čas čítania 0:25

VIDEO: Drogový díler z Bratislavy skončil vo väzbe. Polícia mu zaistila kokaín aj marihuanu

Kategória:
Slovensko
VIDEO: Drogový díler z Bratislavy skončil vo väzbe. Polícia mu zaistila kokaín aj marihuanu
Zdroj: Polícia SR - Facebook

Podľa vyšetrovania mal 45-ročný Igor Ch. predávať kokaín a marihuanu celé roky a zásobovať nimi viaceré časti mesta.

Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti informovala o prípade 45-ročného Igora Ch. z Bratislavy, ktorého vyšetrovateľ obvinil z drogovej trestnej činnosti. Muž podľa polície čelí obvineniu, že si dlhodobo zadovažoval a následne predával kokaín a marihuanu na viacerých miestach hlavného mesta, najmä v bratislavskej Dúbravke.

Na základe príkazu sudcu vykonali policajti z Pohotovostného policajného útvaru domovú prehliadku a prehliadky ďalších priestorov. Zaistili pritom väčšie množstvo omamných a psychotropných látok. Expertízne skúmanie potvrdilo, že ide o kokaín a marihuanu.

Obvinený bol po vykonaní procesných úkonov vzatý do väzby. V prípade, že mu bude vina preukázaná, hrozí mu trest odňatia slobody na sedem až pätnásť rokov.

6. októbra 2025 o 12:38 Čas čítania 0:34 Ruský diskontný reťazec Mere otvoril prvú predajňu na Slovensku. Zákazníkov láka na nízke ceny Ruský diskontný reťazec Mere otvoril prvú predajňu na Slovensku. Zákazníkov láka na nízke ceny
6. októbra 2025 o 11:51 Čas čítania 0:28 Prokurátor zrušil ďalšie obvinenie čurillovcov, označil ho za nezákonné Prokurátor zrušil ďalšie obvinenie čurillovcov, označil ho za nezákonné
6. októbra 2025 o 10:10 Čas čítania 0:42 Hlavnú stanicu čaká veľká modernizácia: Stánky s lacným alkoholom nahradí kvalitnejšie gastro Hlavnú stanicu čaká veľká modernizácia: Stánky s lacným alkoholom nahradí kvalitnejšie gastro
policia
Zdroj: Polícia SR - Facebook
Súvisiace témy:
Polícia SR Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Polícia SR - Facebook
