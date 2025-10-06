Vyšetrovanie príčin a okolností stále pokračuje.
Polícia SR na sociálnej sieti zverejnila autentické zábery z miesta tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo počas uplynulého víkendu na diaľnici D2. Podľa predbežných informácií 37-ročný vodič vozidla značky Volkswagen pri vysokej rýchlosti vyletel cez zvodidlá mimo diaľnicu, pričom utrpel vážne poranenia. Napriek okamžitej lekárskej pomoci a prevozu do nemocnice zraneniam napokon podľahol.
Presné príčiny a okolnosti nehody sú stále predmetom vyšetrovania, polícia preto vyzýva svedkov alebo osoby s informáciami, aby spolupracovali s orgánmi činnými v trestnom konaní.
