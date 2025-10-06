Kategórie
Pepco sťahuje z predaja obľúbené detské riady: Výrobky obsahujú nadmerné množstvo olova

Slovensko
Pepco sťahuje z predaja obľúbené detské riady: Výrobky obsahujú nadmerné množstvo olova
Zdroj: Veronika Szűcs Rajničová

Zákazníci môžu výrobky vrátiť v ktorejkoľvek predajni aj bez pokladničného dokladu.

Reťazec Pepco varuje zákazníkov pred tromi keramickými výrobkami, ktoré nesplnili bezpečnostné normy, a preto ich sťahuje z predaja. Ide o detský hrnček, misku a tanier s motívom Labkovej patroly.

Podľa spoločnosti testy ukázali, že výrobky obsahujú nadmerné množstvo olova, čo je v rozpore s európskou smernicou o keramických materiáloch určených na styk s potravinami, informuje reťazec na svojom webe.

Z predaja sú stiahnuté konkrétne tieto výrobky: keramický hrnček Labková patrola KIDS 230 ml (PLU 620733), keramická miska Labková patrola KIDS 540 ml (PLU 620734) a keramický tanier Labková patrola KIDS 19 cm (PLU 620736).

keeramické riady
Zdroj: pepco.sk

Pepco vyzýva zákazníkov, aby zakúpené produkty vrátili do ktorejkoľvek svojej predajne. Peniaze za ne budú vrátené aj bez predloženia pokladničného dokladu. Spoločnosť uviedla, že krok robí v rámci prevencie a ochrany zdravia zákazníkov.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Veronika Szűcs Rajničová
Správy z domova
