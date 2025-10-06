Zákazníci môžu výrobky vrátiť v ktorejkoľvek predajni aj bez pokladničného dokladu.
Reťazec Pepco varuje zákazníkov pred tromi keramickými výrobkami, ktoré nesplnili bezpečnostné normy, a preto ich sťahuje z predaja. Ide o detský hrnček, misku a tanier s motívom Labkovej patroly.
Podľa spoločnosti testy ukázali, že výrobky obsahujú nadmerné množstvo olova, čo je v rozpore s európskou smernicou o keramických materiáloch určených na styk s potravinami, informuje reťazec na svojom webe.
Z predaja sú stiahnuté konkrétne tieto výrobky: keramický hrnček Labková patrola KIDS 230 ml (PLU 620733), keramická miska Labková patrola KIDS 540 ml (PLU 620734) a keramický tanier Labková patrola KIDS 19 cm (PLU 620736).
Pepco vyzýva zákazníkov, aby zakúpené produkty vrátili do ktorejkoľvek svojej predajne. Peniaze za ne budú vrátené aj bez predloženia pokladničného dokladu. Spoločnosť uviedla, že krok robí v rámci prevencie a ochrany zdravia zákazníkov.