V prípade nevyplatenia pokuty mu hrozí väzenie.
Podnikateľ Štefan Žiga je vinný. Príbuznému podpredsedu parlamentu Petra Žigu (Hlas) potvrdili za podplácanie exšéfa finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Bernarda Slobodníka peňažný trest vo výške 100 000 eur. Utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné.
„Najvyšší súd dospel k záveru, že rozsudok súdu prvého stupňa je správny a zákonný, pokiaľ ide o výrok o vine, rovnako tak aj o výrok o treste. Hodnotenie dôkazov, ktoré ponúkol alebo ktoré urobil súd prvého stupňa, jednoducho nemalo také trhliny, ktoré by smerovali k inému záveru, resp. ktoré by neboli logické a ktoré by nemali oporu vo vykonanom dokazovaní,“ odôvodnila predsedníčka senátu.
Advokát Marek Para pred novinármi potvrdil, že Žiga peňažný trest zaplatí, avšak podá voči druhostupňovému rozhodnutiu súdu dovolanie. Žiga svoje trestné stíhanie označil za účelové. „Už som sa vyjadril aj predtým, za účelom toho, aby podľa mňa orgány činné v trestnom konaní prišli možno k nejakým iným osobám alebo na nejakú inú trestnú činnosť, avšak ja si myslím, že sa im to ani nepodarilo,“ konštatoval Žiga.
Obžalobu na Žigu podali pre podozrenie z podplácania exšéfa finančnej polície NAKA Slobodníka, ku ktorému malo dochádzať v období rokov 2016 až 2020. Ide najmä o skutky nadväzujúce na kauzu Valčeky.
Celkovo mal Žiga podľa obžaloby odovzdať minimálne 85 000 eur. Slobodník sa k trestnej činnosti priznával. Protihodnotou za úplatky malo byť podľa obžaloby zabezpečenie beztrestnosti či informácií o trestných konaniach. Žiga vinu sústavne odmietal.