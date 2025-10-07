Čas cestovania medzi Viedňou a Bratislavou sa skráti o 11 minút.
Spoj z Bratislavy do Viedne má byť od 11. októbra znovu obnovený. Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) to uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii za prítomnosti generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivana Bednárika a generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Petra Helexu.
Toto vlakové spojenie bolo dočasne prerušené od 4. marca minulého roka. Dôvodom mala byť rekonštrukcia a elektrifikácia trate v úseku Devínska Nová Ves - Marchegg. „Teším sa, že dnes môžeme otvárať takúto trať, ktorá má, nebojím sa povedať, že až medzinárodný rozmer. Táto časť je veľmi podstatná, pretože spája Bratislavu s Viedňou. Vďaka tejto obnove bude možná cesta z Hlavnej stanice v Bratislave, nielen z petržalskej ako doteraz,“ povedal Ráž.
Bednárik upresnil, že železniciam sa podarilo ukončiť stavebné práce na trati Devínska Nová Ves - Marchegg po desaťmesačnom omeškaní. Počas rekonštrukcie sa mali vyskytnúť viaceré komplikácie, akými boli povodne a nájdenie podzemného bunkra zrejme ešte z čias druhej svetovej vojny.
Taktiež sa v oblasti stanoviska vyskytli chránené živočíchy. Rýchlosť trate sa zvýši z 80 kilometrov za hodinu (km/h) na 120 km/h, čím sa zlepšia technické parametre a umožní to zaradiť častejšie spojenia. Celková obnova trate dosiahla k 6. októbru 2025 viac ako 11,3 milióna eur.
„Celková prepravná kapacita bude na úrovni 380 miest na sedenie, takže očakávame, že sa nám podarí pokoriť, dúfam, čoskoro alebo teda v dohľadnej dobe hranicu dvoch miliónov prepravených pasažierov ročne,“ dodal Helexa s tým, že čas cestovania medzi Bratislavou a Viedňou sa skráti o 11 minút, celkovo tak bude trvať 56 minút. Cestujúci budú mať k dispozícii 38 vlakových spojov denne vrátane nových ranných a večerných vlakov REX.