Katarina Jánošíková
dnes 7. októbra 2025 o 15:40
Čas čítania 1:01

Pellegrinimu môžu vrátiť pokutu 10 000 eur. Rezort vnútra pri jeho stíhaní porušil zákon, tvrdí Žilinka

Kategória:
Slovensko
Pellegrinimu môžu vrátiť pokutu 10 000 eur. Rezort vnútra pri jeho stíhaní porušil zákon, tvrdí Žilinka
Zdroj: TASR/František Iván

Ministerstvo pochybilo vo viacerých prípadoch.

Ministerstvo vnútra (MV SR) pochybilo v dvoch prípadoch financovania kampane Petra Pellegriniho, na čo upozornila Generálna prokuratúra (GP) pod vedením Maroša Žilinku. MV SR údajne nevenovalo dostatočnú pozornosť podozreniu z prekročenia limitu na Pellegriniho prezidentskú kampaň, informuje portál Aktuality.sk.

V prvom prípade ministerstvo udelilo pokutu už úradujúcemu prezidentovi za prijatie daru v hodnote 250-tisíc eur od Strany Hlas po zákonnej lehote, konkrétne 10. apríla. Tým, že ministerstvo udelilo pokutu, hoci bol Peter Pellegrini už chránený prezidentskou imunitou, porušilo Ústavu SR. Prezident tak má šancu dostať naspäť pokutu 10-tisíc eur za porušenie zákona v súvislosti s prezidentskou kampaňou.

Žilinka uviedol, že porušenie zákona spočívalo v tom, že ministerstvo napriek ústavnému zákazu stíhať prezidenta za správny delikt počas výkonu funkcie začalo konanie a vydalo rozhodnutie o pokute.

Generálny prokurátor preto proti tejto pokute protestoval a navrhol zrušiť rozhodnutie v celom rozsahu ako nezákonné. Druhým prípadom, ktorým sa ministerstvo podľa prokuratúry nezaoberalo, je podozrenie z prekročenia povolených nákladov na kampaň v hodnote 500-tisíc eur. Hoci zistené skutočnosti naznačovali spáchanie správneho deliktu, ministerstvo nezačalo žiadne oficiálne administratívne konanie.

Prezidentská imunita má ústavnoprávny základ v článku 107 Ústavy SR, čo znamená, že prezidenta nemožno počas výkonu funkcie stíhať za správny delikt týkajúci sa volebnej kampane.

MV SR tak už dnes nemôže konať kvôli Pellegriniho imunite a akékoľvek konanie bude môcť byť začaté až po zániku jeho funkcie prezidenta. Podozrenia v kampani sa okrem iného týkajú netransparentnosti financovania a pôžičky v hodnote 300-tisíc eur od firmy sestry Petra Pellegriniho, ktorú zverejnili v rozpore so zákonom s viac ako ročným zameškaním.

Peter Pellegrini.
Peter Pellegrini. Zdroj: TASR/František Iván
Peter Pellegrini
