Domov
Lucie Novotná
dnes 5. októbra 2025 o 18:02
Čas čítania 1:09

REBRÍČEK: Koho ľudia najčastejšie krúžkovali? Toto je 10 českých politikov, ktorí dostali najviac hlasov

Kategória:
Zahraničie
REBRÍČEK: Koho ľudia najčastejšie krúžkovali? Toto je 10 českých politikov, ktorí dostali najviac hlasov

Zakrúžkovaním môžu voliči ovplyvniť, kto získa mandát pre konkrétnu stranu, hnutie alebo koalíciu, čím zvýhodnia svojich favoritov a umožnia im postúpiť na vyššiu pozíciu. V tohtoročných voľbách ľudia krúžkovali často.

Včera v Česku prebehli parlamentný voľby, ktoré vyhralo hnutie ANO Andreja Babiša. Prinášame vám rebríček TOP 10 politikov, ktorých ľudia najčastejšie krúžkovali.

Najviac voličov dalo svoj preferenčný hlas predsedovi víťazného hnutia ANO Andrejovi Babišovi. Na kandidátke v Moravskosliezskom kraji ho zakrúžkovalo 72 119 z nich.

Druhé miesto v poradí obsadil súčasný minister zahraničných vecí Jan Lipavský, nestraník, ktorý kandidoval v Prahe za stranu Spolu. Zakrúžkovalo ho 62 728 ľudí.

Prvú trojku uzatvára Alena Schillerová, krajská predsedníčka ANO pre Juhomoravský kraj s 39 468 preferenčnými hlasmi.


Andrej Babiš ANO Moravskosliezsky kraj 72 119 hlasov
Jan Lipavský Spolu (nestraník) Praha 62 728
Alena Schillerová ANO Juhomoravský kraj 39 468
Petr Fiala Spolu (ODS) Juhomoravský kraj 37 996
Martin Kupka Spolu (ODS) Stredočeský kraj 34 141
Aleš Juchelka ANO Moravskosliezsky kraj 33 325
Olga Richterová Piráti Praha 32 447
Jana Černochová Spolu (ODS) Praha 30 220
Hayato Okamura Spolu (KDU-ČSL) Praha 29 728
Pavel Žáček Spolu (ODS) Praha 29 500
Andrej Babiš oslavuje svoje volebné víťazstvo. Alena Schillerová. Predseda ODS Petr Fiala. Ján Lipavský.
Najväčší skokani v tohtoročných voľbách

Ako pripomína iDnes.cz, vďaka preferenčným hlasom sa môže politik posunúť o niekoľko pozícií a tohtoročné voľby priniesli niekoľko skokanov. Ústecký hejtman Richard Brabec z ANO a starosta Českej Kamenice na Děčínsku Jan Papajanovský zo STAN síce kandidovali z 26. miesta, ale vďaka krúžkovaniu ich ľudia poslali dopredu. Podobne sa o 22 miest vďaka preferenčným hlasom posunul aj olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk z ANO.

Ak hovoríme o najvyššom podiele preferenčných hlasov, tak v tomto smere jednoznačne vedie súčasný europoslanec Filip Turek za stranu Motoristi sebe, ktorého zakrúžkovalo viac ako 34,5 % voličov tejto strany v Stredočeskom kraji. Na druhom mieste je líderka hnutia Stačilo! a predsedníčka komunistov Kateřina Konečná, ktorá sa síce do snemovne nedostala, ale svoj preferenčný hlas jej dalo 32,6 % voličov Stačilo! v Moravskosliezskom kraji.

5. októbra 2025 o 7:46 Čas čítania 0:24 V Česku sčítali 100 % okrskov: Toto sú oficiálne výsledky parlamentných volieb
4. októbra 2025 o 17:29 Čas čítania 0:53 Fiala neskrýva sklamanie z volieb v Česku: „Tendencia nie je taká, akú by som si prial"
4. októbra 2025 o 17:08 Čas čítania 0:42 Voľby v Česku sa nezaobišli bez problémov. Predseda komisie nafúkal 2,5 promile
Andrej Babiš oslavuje svoje volebné víťazstvo.
Andrej Babiš oslavuje svoje volebné víťazstvo. Zdroj: TASR - Jakub Kotian
České parlamentné voľby 2025
34,51 %
ANO
23,36 %
SPOLU
11,23 %
STAN
8,97 %
Piráti
7,78 %
SPD
6,77 %
Motoristé sobě
4,30 %
Stačilo!
1,07 %
Přísaha
0,44 %
Generace
0,22 %
ČR1
0,21 %
Švýcarská demokracie
0,18 %
Česká suverenita
0,13 %
Koruna česká
0,13 %
Voluntia
0,11 %
VÝZVA
0,08 %
JaSaN
0,07 %
Rebelové
0,06 %
MZH
0,06 %
HoP a Hydra
0,06 %
VOLT
0,05 %
SMS
0,05 %
Levice
0,03 %
Kruh
0,01 %
BPS
0,00 %
Nevolte Urza.cz.
0,00 %
Pravý bok
100 %
spočítaných okrskov
68.95 %
účasť vo voľbách
Posledná aktualizácia: 02:26, 5.10.2025
Zdroj: Český statistický úřad
Sleduj voľby naživo v našom článku
