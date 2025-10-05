Zakrúžkovaním môžu voliči ovplyvniť, kto získa mandát pre konkrétnu stranu, hnutie alebo koalíciu, čím zvýhodnia svojich favoritov a umožnia im postúpiť na vyššiu pozíciu. V tohtoročných voľbách ľudia krúžkovali často.
Najviac voličov dalo svoj preferenčný hlas predsedovi víťazného hnutia ANO Andrejovi Babišovi. Na kandidátke v Moravskosliezskom kraji ho zakrúžkovalo 72 119 z nich.
Druhé miesto v poradí obsadil súčasný minister zahraničných vecí Jan Lipavský, nestraník, ktorý kandidoval v Prahe za stranu Spolu. Zakrúžkovalo ho 62 728 ľudí.
Prvú trojku uzatvára Alena Schillerová, krajská predsedníčka ANO pre Juhomoravský kraj s 39 468 preferenčnými hlasmi.
|Andrej Babiš
|ANO
|Moravskosliezsky kraj
|72 119 hlasov
|Jan Lipavský
|Spolu (nestraník)
|Praha
|62 728
|Alena Schillerová
|ANO
|Juhomoravský kraj
|39 468
|Petr Fiala
|Spolu (ODS)
|Juhomoravský kraj
|37 996
|Martin Kupka
|Spolu (ODS)
|Stredočeský kraj
|34 141
|Aleš Juchelka
|ANO
|Moravskosliezsky kraj
|33 325
|Olga Richterová
|Piráti
|Praha
|32 447
|Jana Černochová
|Spolu (ODS)
|Praha
|30 220
|Hayato Okamura
|Spolu (KDU-ČSL)
|Praha
|29 728
|Pavel Žáček
|Spolu (ODS)
|Praha
|29 500
Najväčší skokani v tohtoročných voľbách
Ako pripomína iDnes.cz, vďaka preferenčným hlasom sa môže politik posunúť o niekoľko pozícií a tohtoročné voľby priniesli niekoľko skokanov. Ústecký hejtman Richard Brabec z ANO a starosta Českej Kamenice na Děčínsku Jan Papajanovský zo STAN síce kandidovali z 26. miesta, ale vďaka krúžkovaniu ich ľudia poslali dopredu. Podobne sa o 22 miest vďaka preferenčným hlasom posunul aj olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk z ANO.
Ak hovoríme o najvyššom podiele preferenčných hlasov, tak v tomto smere jednoznačne vedie súčasný europoslanec Filip Turek za stranu Motoristi sebe, ktorého zakrúžkovalo viac ako 34,5 % voličov tejto strany v Stredočeskom kraji. Na druhom mieste je líderka hnutia Stačilo! a predsedníčka komunistov Kateřina Konečná, ktorá sa síce do snemovne nedostala, ale svoj preferenčný hlas jej dalo 32,6 % voličov Stačilo! v Moravskosliezskom kraji.