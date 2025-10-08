Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 8. októbra 2025 o 9:29
Čas čítania 0:36

Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižších oblastiach

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižších oblastiach
Zdroj: TASR/Roman Hanc

Na Slovensku sa objaví prvý sneh aj mimo hôr.

Po sérii chladných dní prichádza na Slovensko ďalšia vlna ochladenia, ktorá prinesie aj prvé výraznejšie sneženie. Meteorologické modely naznačujú, že už začiatkom budúceho týždňa sa chladný vzduch z Pobaltia presunie nad naše územie a zrazí teploty natoľko, že sa sneh objaví aj mimo horských oblastí, informuje iMeteo.

Hranica sneženia sa postupne zníži približne na 700 metrov nad morom. Snehové vločky sa teda môžu objaviť vo viacerých vyššie položených obciach, nielen v Tatrách či na severe krajiny. Očakáva sa, že zrážky prinesú najmä dážď so snehom a prechodne aj súvislú snehovú pokrývku, predovšetkým v oblastiach stredného Slovenska a na severe.

Denné teploty sa počas sneženia udržia väčšinou medzi 5 a 10 °C, v chladnejších kotlinách môžu zostať len okolo 3 až 5 °C. V noci teploty klesnú k nule, pri vyjasnení aj na −5 °C. Druhá októbrová dekáda tak začne citeľne chladnejšie a Slovensko čaká prvý náznak zimy.

6. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:17 VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť? VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
7. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:13 PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
3. októbra 2025 o 8:19 Čas čítania 3:19 Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata? Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Roman Hanc
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy počasie Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Roman Hanc
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred hodinou
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižších oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižších oblastiach
dnes o 06:57
V nemeckom meste sa uvoľnil oblak toxického plynu. Aplikácia hlási "extrémne nebezpečenstvo"
V nemeckom meste sa uvoľnil oblak toxického plynu. Aplikácia hlási "extrémne nebezpečenstvo"
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
pred 3 hodinami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 30 minútami
PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)
PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)
včera o 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
včera o 11:19
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
pred 3 dňami
Na Slovensku platia prísne pravidlá pre psov: za porušenie hrozí pokuta až do stoviek eur
Na Slovensku platia prísne pravidlá pre psov: za porušenie hrozí pokuta až do stoviek eur
2. 10. 2025 17:03
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
Poľsko zasiahlo proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode. Bezpečnostné zložky zostávajú v stave zvýšenej pohotovosti
pred 4 dňami
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
V Európe sa šíri smrteľný vírus, ktorý prenášajú zvieratá. V Nemecku zomreli traja ľudia
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
3. 10. 2025 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
2. 10. 2025 7:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
2. 10. 2025 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
2. 10. 2025 9:37
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
Lifestyle news
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia pred 54 minútami
Timothée Chalamet debutoval s buzzcutom. V novom teaseri k filmu Marty Supreme má halloweensku masku pingpongovej loptičky pred hodinou
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým pred 3 hodinami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live! včera o 19:00
LeBron James prekvapil fanúšikov. Jeho tajomné oznámenie nebolo o konci kariéry včera o 18:37
Amazon odstránil zbrane zo všetkých plagátov Jamesa Bonda. Po kritike fanúšikov grafiku stiahli včera o 17:54
Instagram odmení najlepších tvorcov. Len pár influencerov získa zlatý prsteň a špeciálny odznak včera o 16:19
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia včera o 15:15
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, jej cena ťa príjemne prekvapí včera o 14:08
Končí Balenciaga, ako ju poznáme? Streetwear a oversized mikiny nahradil minimalizmus a elegancia včera o 13:09
Slovensko Všetko
PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)
pred 25 minútami
PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)
Progresívne Slovensko predbehlo Smer o takmer 7 %.
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Bratislava spúšťa PAAS v nových lokalitách. Parkovaciu kartu potrebuješ v ďalších zónach Starého Mesta
pred 48 minútami
Bratislava spúšťa PAAS v nových lokalitách. Parkovaciu kartu potrebuješ v ďalších zónach Starého Mesta
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 3 hodinami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
včera o 11:19
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
Brusel sa vyjadril k zmene slovenskej ústavy. Vraj môže porušovať základné ľudské práva
včera o 17:22
Brusel sa vyjadril k zmene slovenskej ústavy. Vraj môže porušovať základné ľudské práva
Zahraničie Všetko
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
včera o 10:07
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
dnes o 06:57
V nemeckom meste sa uvoľnil oblak toxického plynu. Aplikácia hlási "extrémne nebezpečenstvo"
pred 2 dňami
Mladý horolezec spadol pri zlaňovaní hory v Kalifornii. Jeho smrť sledovali tisíce ľudí naživo na TikToku
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Ekonomika Všetko
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
včera o 11:19
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
Vodič ju mal zaviezť do centra Bratislavy, namiesto toho však mieril k rakúskym hraniciam.
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
včera o 06:30
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
3. 10. 2025 8:19
Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
1. 10. 2025 16:30
PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia