Domov
TASR
dnes 8. októbra 2025 o 6:57
Čas čítania 0:38

V nemeckom meste sa uvoľnil oblak toxického plynu. Aplikácia hlási "extrémne nebezpečenstvo"

Kategória:
Zahraničie
V nemeckom meste sa uvoľnil oblak toxického plynu. Aplikácia hlási "extrémne nebezpečenstvo"
Zdroj: Lucie Pelíšková/Facebook

Ľudí vyzvali, aby zostali doma.

Pri priemyselnej nehode v západobavorskom meste Mainaschaff sa do ovzdušia uvoľnil oblak žltkastého plynu, uviedli v utorok večer miestne úrady. Píše o tom agentúra DPA.

Spolkový úrad civilnej ochrany uviedol, že oblak plynu môže byť toxický a podľa mestskej správy sa v súčasnosti šíri aj do bezprostredne susediacej mestskej oblasti Aschaffenburg. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby zostali doma, priviedli ľudí zvonku a neotvárali okná a dvere.

K incidentu údajne došlo v tamojšej zinkovni a verejnosť bola upozornená prostredníctvom aplikácie KatWarn na stupeň výstrahy "extrémne nebezpečenstvo".

„Hasiči, polícia a záchranné zložky sú momentálne vo veľkom počte nasadené v Mainaschaffe,“ uviedlo mesto Aschaffenburg na Instagrame. „Prosím, vyhnite sa tejto oblasti. Zatvorte okná a dvere, vypnite vetranie a klimatizáciu. Informujte svojich susedov a podporte deti a ľudí v núdzi – bez toho, aby ste ohrozili seba,“ dodalo.

Príčina incidentu v závode a jeho úplný rozsah zostávajú nejasné. Susediace mestá Mainaschaff a Aschaffenburg ležia na rieke Mohan juhozápadne od Frankfurtu nad Mohanom.

7. októbra 2025 o 13:43 Čas čítania 0:38 Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
4. októbra 2025 o 10:54 Čas čítania 0:42 Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
7. októbra 2025 o 11:19 Čas čítania 1:45 Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
Zdroj: Unsplash/ Billy Huynh
Súvisiace témy:
Nemecko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Lucie Pelíšková/Facebook
