Katarina Jánošíková TASR
dnes 7. októbra 2025 o 17:22
Čas čítania 1:25

Brusel sa vyjadril k zmene slovenskej ústavy. Vraj môže porušovať základné ľudské práva

Kategória:
Slovensko
Brusel sa vyjadril k zmene slovenskej ústavy. Vraj môže porušovať základné ľudské práva
Zdroj: Unsplash/Mercedes Mehling/volně k užití

V novele majú byť ustanovenia v rozpore s právnymi záväzkami Európskej únie.

Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) vyjadrila v utorok znepokojenie z nedávnej zmeny Ústavy Slovenskej republiky. Novela zavádza ustanovenia, ktoré by mohli byť v rozpore so spoločnými hodnotami a právnymi záväzkami, na ktorých je založená Európska únia, uvádza sa v tlačovej správe FRA so sídlom vo Viedni, zverejnenej na jej oficiálnej stránke, informuje TASR.


„Ústavné zmeny predstavujú riziko ohrozenia zásad rovnosti, ľudskej dôstojnosti a rešpektovania základných práv zakotvených v Charte základných práv EÚ, ako aj záväzkov, ktoré členské štáty prijali v Zmluve o Európskej únii,“ konštatuje FRA.


V tejto súvislosti FRA vyjadrila tri konkrétne obavy. Novela stanovuje, že dieťa si môžu adoptovať iba manželské páry, a to muž a žena, ktorí sú zosobášení alebo sú v inom špecifikovanom právne uznanom vzťahu.

Podľa FRA to predstavuje hrozbu pre základné práva párov rovnakého pohlavia, napríklad to obmedzuje ich právo založiť si rodinu a ich slobodu pohybu tým, že sťažuje voľný pohyb rodiny v rámci EÚ. Novela uznáva iba „biologicky určené pohlavie muža a ženy“, čo podľa FRA diskriminuje transrodové, nebinárne, rodovo rozmanité a intersexuálne osoby a môže viesť k diskriminácii a porušovaniu ich základných práv.

13. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 4:02 Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ


FRA má výhrady aj k požiadavke na súhlas rodičov s účasťou dieťaťa na hodinách sexuálnej výchovy. Konštatuje, že „v čase, keď je šikanovanie a obťažovanie LGBTIQ+ osôb v celej EÚ časté, môžu takéto obmedzenia sťažiť školám poskytovanie objektívnych, spoľahlivých a veku primeraných informácií“.

FRA pripomenula, že pri vstupe do EÚ sa členské štáty slobodne a dobrovoľne zaviazali k spoločným hodnotám stanoveným v článku 2 Zmluvy o EÚ, ako sú rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv.

Ústavné zmeny, ktoré by mohli obmedziť rovnosť alebo iné základné práva, tieto spoločné hodnoty spochybňujú a mohli by oslabiť ich ochranu v celej EÚ. Tento vývoj je obzvlášť znepokojujúci vo vzťahu k právam LGBTIQ+ osôb.

Benátska komisia Rady Európy vo svojom stanovisku z 24. septembra poukázala na to, že zmeny týkajúce sa „národnej identity“, najmä pokiaľ ide o „základné kultúrne a etické otázky“, by nemali poskytovať dôvody na diskriminačné zaobchádzanie a musia byť v súlade so záväzkami štátu podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR) a právom EÚ.

LGBT.
LGBT. Zdroj: TASR/AP/Francisco Seco
17. septembra 2025 o 18:14 Čas čítania 0:46 EÚ pritvrdzuje voči Izraelu. Únia plánuje zmraziť finančnú podporu a zaviesť clá EÚ pritvrdzuje voči Izraelu. Únia plánuje zmraziť finančnú podporu a zaviesť clá
16. septembra 2025 o 12:31 Čas čítania 0:28 VIDEO: Europoslankyňa tvrdo skritizovala Fica. Zo Slovenska robí „Putinovho trójskeho koňa“ VIDEO: Europoslankyňa tvrdo skritizovala Fica. Zo Slovenska robí „Putinovho trójskeho koňa“
16. septembra 2025 o 10:02 Čas čítania 1:34 EÚ chce zatlačiť na Slovensko. Musí znížiť svoju závislosť od ruskej ropy EÚ chce zatlačiť na Slovensko. Musí znížiť svoju závislosť od ruskej ropy
Súvisiace témy:
Európska únia
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Francisco Seco
Domov
Zdieľať
Diskusia