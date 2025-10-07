V novele majú byť ustanovenia v rozpore s právnymi záväzkami Európskej únie.
Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) vyjadrila v utorok znepokojenie z nedávnej zmeny Ústavy Slovenskej republiky. Novela zavádza ustanovenia, ktoré by mohli byť v rozpore so spoločnými hodnotami a právnymi záväzkami, na ktorých je založená Európska únia, uvádza sa v tlačovej správe FRA so sídlom vo Viedni, zverejnenej na jej oficiálnej stránke, informuje TASR.
„Ústavné zmeny predstavujú riziko ohrozenia zásad rovnosti, ľudskej dôstojnosti a rešpektovania základných práv zakotvených v Charte základných práv EÚ, ako aj záväzkov, ktoré členské štáty prijali v Zmluve o Európskej únii,“ konštatuje FRA.
V tejto súvislosti FRA vyjadrila tri konkrétne obavy. Novela stanovuje, že dieťa si môžu adoptovať iba manželské páry, a to muž a žena, ktorí sú zosobášení alebo sú v inom špecifikovanom právne uznanom vzťahu.
Podľa FRA to predstavuje hrozbu pre základné práva párov rovnakého pohlavia, napríklad to obmedzuje ich právo založiť si rodinu a ich slobodu pohybu tým, že sťažuje voľný pohyb rodiny v rámci EÚ. Novela uznáva iba „biologicky určené pohlavie muža a ženy“, čo podľa FRA diskriminuje transrodové, nebinárne, rodovo rozmanité a intersexuálne osoby a môže viesť k diskriminácii a porušovaniu ich základných práv.
FRA má výhrady aj k požiadavke na súhlas rodičov s účasťou dieťaťa na hodinách sexuálnej výchovy. Konštatuje, že „v čase, keď je šikanovanie a obťažovanie LGBTIQ+ osôb v celej EÚ časté, môžu takéto obmedzenia sťažiť školám poskytovanie objektívnych, spoľahlivých a veku primeraných informácií“.
FRA pripomenula, že pri vstupe do EÚ sa členské štáty slobodne a dobrovoľne zaviazali k spoločným hodnotám stanoveným v článku 2 Zmluvy o EÚ, ako sú rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv.
Ústavné zmeny, ktoré by mohli obmedziť rovnosť alebo iné základné práva, tieto spoločné hodnoty spochybňujú a mohli by oslabiť ich ochranu v celej EÚ. Tento vývoj je obzvlášť znepokojujúci vo vzťahu k právam LGBTIQ+ osôb.
Benátska komisia Rady Európy vo svojom stanovisku z 24. septembra poukázala na to, že zmeny týkajúce sa „národnej identity“, najmä pokiaľ ide o „základné kultúrne a etické otázky“, by nemali poskytovať dôvody na diskriminačné zaobchádzanie a musia byť v súlade so záväzkami štátu podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR) a právom EÚ.