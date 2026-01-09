Rusko zaútočilo balistickou raketou Orešnik. Dokáže niesť aj jadrové hlavice

Ide o odvetu za údajný útok na Putinovu rezidenciu.
Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno potvrdilo, že v reakcii na údajný ukrajinský útok na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina zaútočilo na ciele na Ukrajine okrem iného aj balistickou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska), ktorá dokáže niesť aj jadrové hlavice. Informujú o tom agentúry DPA a TASS.
„Ruské ozbrojené sily podnikli masívny útok s použitím vysoko presných pozemných a námorných zbraní dlhého doletu vrátane mobilného pozemného raketového systému stredného doletu Orešnik,“ vyhlásilo ruské ministerstvo obrany s tým, že „ciele útoku boli dosiahnuté“.
„Cieľmi boli zariadenia na výrobu dronov použitých pri teroristickom útoku (na Putinovu rezidenciu), ako aj energetická infraštruktúra podporujúca prevádzku ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu,“ dodal rezort.
Podľa Putina sa nedá Orešnik zachytiť
Ruské sily v noci na piatok podnikli útok na Ľvovskú oblasť na západe Ukrajiny a zasiahli tam kritickú infraštruktúru, uviedli nadránom oblastný gubernátor Maksym Kozyckyj a starosta mesta Ľvov Andrij Sadovyj.
Hovorca ukrajinskej armády podľa britskej stanice BBC povedal, že Rusko podniklo útok na Ľvovskú oblasť pravdepodobne z Kapustinho Jaru v Astrachanskej oblasti, kde bol podľa predchádzajúcich informácií umiestnený systém na odpaľovanie rakiet Orešnik. Vystrelenie tejto rakety v piatok ráno potvrdil ruský rezort obrany.
Ruská armáda Orešnik naostro prvýkrát použila s nebojovými hlavicami 21. novembra 2024 pri útoku na ukrajinské Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tieto rakety pre ich hypersonickú rýchlosť nie je možné zachytiť.