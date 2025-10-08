Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 8. októbra 2025 o 11:25
Čas čítania 0:32

Žilinka už podal žalobu. Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka

Kategória:
Slovensko
Žilinka už podal žalobu. Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Minister stále mlčí o pasažieroch vládneho lietadla.

  • Generálny prokurátor Maroš Žilinka na Facebooku napísal, že podal správnu žalobu vo veci nesprístupnenia informácie o pasažieroch vládneho letu do Nemecka.
  • Žilinka ešte v septembri informoval, že Matúš Šutaj Eštok odmietol protest generálnej prokuratúry, ktorá žiadala zverejniť, kto sedel vo vládnom lietadle na ceste do Frankfurtu v júni 2024.

Širší kontext: Vládne lietadlo Airbus A-319 odletelo 17. júna 2024 z Bratislavy do Frankfurtu, kde slovenská futbalová reprezentácia odohrala prvý zápas na majstrovstvách Európy. Po večernom zápase sa špeciál vrátil späť na Slovensko.

Na tribúne štadióna vo Frankfurte sedeli viacerí slovenskí politici – predseda SNS Andrej Danko, predseda parlamentu Peter Žiga, minister práce Erik Tomáš aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nie je však známe, či na cestu využili práve vládny špeciál. Minister vnútra totiž odmietol zverejniť informácie o pasažieroch lietadla.

Eštok
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Súvisiace témy:
Maroš Žilinka Matúš Šutaj Eštok Správy z domova Vláda Roberta Fica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
