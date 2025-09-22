Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 22. septembra 2025 o 12:10
Čas čítania 1:01

Attila Végh podporil Huliaka v Očovej. Od Tiposu získal 15-tisíc na kemp, kde účastníci platia poplatok vo výške 1 000 eur

Kategória:
Slovensko
Attila Végh podporil Huliaka v Očovej. Od Tiposu získal 15-tisíc na kemp, kde účastníci platia poplatok vo výške 1 000 eur
Zdroj: Tiktok/@attila vegh

Attila Végh dostal 15-tisíc eur od Tiposu po účasti na kampani v Očovej.

  • MMA zápasník Attila Végh sa pred niekoľkými týždňami zúčastnil na kampani kandidátky Rudolfa Huliaka na starostku obce Očová, upozornila poslankyňa Martina Holečková.
  • Minister životného prostredia Rudolf Huliak vtedy tvrdil, že Végh prišiel podporiť kandidátku bez nároku na odmenu.
  • Krátko po kampani uzavrel Tipos, ktorý patrí pod Huliakovo ministerstvo, zmluvu s Véghovým manažérom. Kontrakt má hodnotu 15-tisíc eur, informujú Aktuality.sk.
  • Dokument neukladá Véghovi ani jeho manažérovi žiadne výrazné povinnosti. Tipos nevyžaduje zverejnenie loga ani iné reklamné aktivity.

Širší kontext: Végh použil financie na svoj tréningový kemp v Šamoríne, ktorý sa konal minulý týždeň. Účasť na kempe stojí od 1 000 do 1 500 eur na osobu, ide teda o súkromné a pravdepodobne aj ziskové podujatie. Novinárka televízie Markíza Martina Töröková sa pred voľbami pýtala ministra Huliaka, či Végh dostane za podporu odmenu. Minister odpovedal, že spolupracujú zadarmo, pretože majú dobré vzťahy.

„Ale prosím vás, prečo by musel každý každého za všetko platiť? Zase si povedzme otvorene, veď máme dobré vzťahy,“ povedal vtedy minister a exstarosta Očovej Rudolf Huliak. Végh potvrdil, že zaplatené nedostal, ale prišiel na obedňajší guľáš, aby sa stretol s fanúšikmi.

Ministerstvo pôdohospodárstva uzavrelo v júli so spoločnosťou Attilu Végha zmluvu na marketing za 40-tisíc eur, krátko predtým sa športovec objavil na fotografii s ministrom Richardom Takáčom. Podľa SaS má Végh propagovať školský program rezortu. Végh už v minulosti spolupracoval so štátnym SPP, kde mal za 50-tisíc eur zverejniť 24 príspevkov na sociálnych sieťach, ale pridal len dve videá a dostal 70 % zmluvnej sumy. Végh povedal, že peniaze vráti.

Prečítaj si aj tieto články:

25. augusta 2025 o 8:37 Čas čítania 0:48 Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky Attila Végh vráti peniaze SPP. Vysvetľuje, prečo nesplnil zmluvné podmienky
10. júla 2025 o 11:29 Čas čítania 1:03 Z prezidenta sa na dva týždne stane vojak. „Nebudeme využívať žiadny špeciálny prístup,“ povedal Pellegrini Z prezidenta sa na dva týždne stane vojak. „Nebudeme využívať žiadny špeciálny prístup,“ povedal Pellegrini
30. júla 2025 o 15:40 Čas čítania 0:51 Štát posiela ďalších 40-tisíc eur Attilovi Véghovi. Zmluva vznikla pár dní po spoločnej fotografii s Takáčom Štát posiela ďalších 40-tisíc eur Attilovi Véghovi. Zmluva vznikla pár dní po spoločnej fotografii s Takáčom
Attila Végh Rudolf Huliak Správy z domova
