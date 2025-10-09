Riaditeľ štátneho podniku Letové prevádzkové služby, Miroslav Boháč, dostal od ministra dopravy Jozefa Ráža odmenu viac ako 42-tisíc eur.
Riaditeľ štátneho podniku Letové prevádzkové služby (LPS) Miroslav Boháč dostal od ministra dopravy Jozefa Ráža odmenu viac ako 42-tisíc eur. Na výšku odmeny upozornila Nadácia Zastavme korupciu, ktorá zároveň pripomína, že pôvodne mal mať šéf LPS nárok na výrazne nižšiu sumu.
Podľa nadácie zmenu umožnil dodatok, ktorý minister Ráž podpísal v apríli. Ten zvýšil hornú hranicu odmeny z trojnásobku na desaťnásobok mesačného platu riaditeľa – teda zo zhruba 21-tisíc na 70-tisíc eur. Boháčova základná mzda sa pohybuje okolo sedem tisíc eur mesačne.
Ministerstvo dopravy tvrdí, že riaditeľ si odmenu zaslúžil, pretože podnik splnil všetky ciele a dosiahol pozitívne výsledky. LPS za minulý rok vykázali zisk 2,1 milióna eur. Rezort zároveň odmieta tvrdenia, že nákup nového kalibračného lietadla za 13,5 milióna eur bol predražený. Tvrdí, že cena zohľadňovala aj montáž špeciálnej technológie a potrebu výmeny starého lietadla, ktoré slúžilo štyri desaťročia.
Nadácia Zastavme korupciu a Investigatívne centrum Jána Kuciaka však upozorňujú, že cena mohla byť minimálne dvojnásobná oproti trhovej. Oba subjekty preto žiadajú, aby rezort nákup podrobnejšie vysvetlil.
Podľa nadácie majú minister Ráž a riaditeľ Boháč k sebe dlhodobo blízko. Počas tretej vlády Smeru pôsobili spoločne na ministerstve zdravotníctva, kde bol Ráž šéfom služobného úradu a Boháč riadil verejné obstarávanie.