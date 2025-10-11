Dm stiahla z predaja tofu pre možné riziko prítomnosti baktérie Bacillus cereus.
- Reťazec dm drogerie markt oznámil stiahnutie výrobku dmBio Tofu Natur, 200 g, s dátumom minimálnej trvanlivosti 5. júla 2026.
- Dôvodom je preventívna ochrana spotrebiteľa po tom, ako sa zistilo, že pri výrobe danej šarže nedošlo k dostatočnému zahriatiu produktu.
- Podľa spoločnosti preto nemožno vylúčiť mikrobiologický rast baktérie Bacillus cereus, ktorá môže spôsobovať zvracanie alebo hnačku.
Citát: „Kvalita a bezpečnosť výrobkov sú našou najvyššou prioritou, a preto sa úprimne ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a komplikácie.“ uviedla spoločnosť v oficiálnom oznámení.
Širší kontext: Dm odporúča zákazníkom, aby výrobok s uvedeným dátumom trvanlivosti nekonzumovali a vrátili ho do ktorejkoľvek predajne dm. Týka sa to aj už otvorených balení. V predajniach zákazníci dostanú ďalšie informácie o postupe pri vrátení. Firma zároveň uviedla, že ostatné produkty značky nie sú týmto problémom postihnuté.
