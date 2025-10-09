Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 9. októbra 2025 o 9:08
Čas čítania 0:58

Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur

Slovensko
Štát sa zbavuje nepotrebného majetku. Nepojazdné autá kúpiš len za 500 eur
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Slovenská obchodná inšpekcia predáva päť vyradených služobných áut.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) ponúka na predaj päť vyradených služobných vozidiel, ktoré sa nachádzajú v rôznom technickom stave. Autá predáva bez záruky a odporúča ich osobnú obhliadku v sídle inšpekcie na Bajkalskej 21/A v Bratislave – Ružinove.

V ponuke sú:

  • Seat Cordoba (2008) s nájazdom 149 872 km, nepojazdné vozidlo so skorodovaným podvozkom a nápravami, s neplatnou technickou aj emisnou kontrolou. Odporúčaná cena je 700 eur.
  • Seat Cordoba (2008) s nájazdom 164 590 km, nepojazdné, s koróziou podvozka a rámu predného okna, bez platnej TK a EK. Odporúčaná cena 700 eur.
  • Seat Cordoba (2000) s nájazdom 91 602 km, nadmerne skorodované a nepojazdné, vhodné len na náhradné diely. Odporúčaná cena 500 eur.
  • Seat Toledo (2008) s nájazdom 164 697 km, nepojazdné, s neplatnou TK a EK. Odporúčaná cena 1 000 eur.
  • Volkswagen Polo (2002) s nájazdom 116 125 km, nepojazdné, no s platnou technickou a emisnou kontrolou do júla 2026. Odporúčaná cena 1 000 eur.

Obhliadku vozidiel treba vopred dohodnúť telefonicky na čísle +421 2 582 72 116 alebo e-mailom na [email protected]. Najneskorší termín obhliadky je 20. októbra 2025 do 10:00.

Záujemcovia musia doručiť svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO“ osobne alebo poštou na adresu SOI najneskôr do 22. októbra 2025. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 23. októbra o 10:00 v sídle inšpekcie. Víťazom sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenu, no SOI si ponecháva právo predaj zrušiť alebo opakovať, ak sa objavia nevýhodné ponuky.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Michael Fousert
