Slovenská obchodná inšpekcia predáva päť vyradených služobných áut.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) ponúka na predaj päť vyradených služobných vozidiel, ktoré sa nachádzajú v rôznom technickom stave. Autá predáva bez záruky a odporúča ich osobnú obhliadku v sídle inšpekcie na Bajkalskej 21/A v Bratislave – Ružinove.
V ponuke sú:
- Seat Cordoba (2008) s nájazdom 149 872 km, nepojazdné vozidlo so skorodovaným podvozkom a nápravami, s neplatnou technickou aj emisnou kontrolou. Odporúčaná cena je 700 eur.
- Seat Cordoba (2008) s nájazdom 164 590 km, nepojazdné, s koróziou podvozka a rámu predného okna, bez platnej TK a EK. Odporúčaná cena 700 eur.
- Seat Cordoba (2000) s nájazdom 91 602 km, nadmerne skorodované a nepojazdné, vhodné len na náhradné diely. Odporúčaná cena 500 eur.
- Seat Toledo (2008) s nájazdom 164 697 km, nepojazdné, s neplatnou TK a EK. Odporúčaná cena 1 000 eur.
- Volkswagen Polo (2002) s nájazdom 116 125 km, nepojazdné, no s platnou technickou a emisnou kontrolou do júla 2026. Odporúčaná cena 1 000 eur.
Obhliadku vozidiel treba vopred dohodnúť telefonicky na čísle +421 2 582 72 116 alebo e-mailom na [email protected]. Najneskorší termín obhliadky je 20. októbra 2025 do 10:00.
Záujemcovia musia doručiť svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA AUTO“ osobne alebo poštou na adresu SOI najneskôr do 22. októbra 2025. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 23. októbra o 10:00 v sídle inšpekcie. Víťazom sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu cenu, no SOI si ponecháva právo predaj zrušiť alebo opakovať, ak sa objavia nevýhodné ponuky.