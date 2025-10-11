Ruský veľvyslanec Igor Bratčikov sa rozlúčil so Slovenskom.
- Ruský veľvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov končí vo funkcii.
- Svoj odchod oslávil v piatok na rozlúčkovej recepcii v Hradnej reštaurácii na Bratislavskom hrade, informuje Denník N.
- O jeho konci sa hovorilo už skôr. Ako prvá o ňom informovala proruská skupina Brat za brata, hoci oficiálne zdroje správu nepotvrdili. Neskôr ju priniesol denník SME.
Širší kontext: Fotky z podujatia zverejnil na Facebooku nezaradený poslanec Ivan Ševčík, člen Huliakovej Strany vidieka.
Na rozlúčke nechýbali podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, predseda SNS Andrej Danko, Ľuboš Blaha, Štefan Harabin, Ján Čarnogurský ani Anton Hrnko. Objavil sa tam aj starosta Smilna Vladimír Baran, známy tým, že minulý rok zorganizoval zbierku na podporu Ruska.
Baran odovzdal v Moskve šek na 52-tisíc eur zástupcom Kurskej oblasti. Tvrdil, že ide o obecnú iniciatívu, no podľa miestnych poslancov šlo o jeho vlastnú aktivitu, ktorú na obecnej stránke prezentoval ako oficiálnu.
