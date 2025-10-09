Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 9. októbra 2025 o 16:34
Čas čítania 1:00

Banky dnes na Slovensku spustili novinku. Okamžité platby fungujú pre všetkých

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Banky dnes na Slovensku spustili novinku. Okamžité platby fungujú pre všetkých
Zdroj: Freepik/@Racool_studio/na voľné použitie

Od 9. októbra fungujú okamžité platby a overenie príjemcu pre všetkých.

Od 9. októbra musia všetky banky v eurozóne, ktoré ponúkajú bežné SEPA platby, umožniť aj okamžité prevody peňazí do 10 sekúnd. Klienti tak môžu peniaze posielať aj prijímať v priebehu pár sekúnd bez ohľadu na to, v akej krajine eurozóny majú účet.

Národná banka Slovenska pripomenula, že táto služba na Slovensku funguje už od roku 2022, keď ju spustili tri najväčšie banky – Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB. Od októbra 2025 sa rozšíri na všetky banky.

Platby budú tiež bezpečnejšie

Nová európska legislatíva zároveň prináša ďalšiu zmenu, ktorá má zvýšiť bezpečnosť pri platení. Banky od 9. októbra musia klientom bez poplatku ponúkať službu overenia príjemcu platby, a to pri všetkých štandardných aj okamžitých SEPA prevodoch.

Pri zadávaní platby už nestačí zadať len číslo účtu (IBAN). Klienti musia doplniť aj meno alebo názov príjemcu, ktoré banka okamžite overí. Do piatich sekúnd systém oznámi, či sa meno a účet zhodujú. Ak sa nezhodujú, klient dostane varovanie a môže sa rozhodnúť, či platbu potvrdí na vlastné riziko, alebo ju zruší.

Podľa NBS nová služba pomáha predchádzať podvodom a chráni aj pred chybami pri zadávaní údajov. Ak sa meno a účet nezhodujú, systém upozorní, že môže ísť o falošného príjemcu. Ak pri prepisovaní IBAN spraví klient chybu, banka ho upozorní ešte pred odoslaním.

Ak sa meno a číslo účtu takmer zhodujú, systém automaticky ponúkne správne meno. Pri menších rozdieloch, napríklad v diakritike, sa platba spracuje bez problémov. Podľa NBS ide o dôležitý krok k väčšej bezpečnosti a dôvere v online platbách.

4. októbra 2025 o 10:54 Čas čítania 0:42 Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
9. októbra 2025 o 14:08 Čas čítania 0:39 Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
9. októbra 2025 o 12:52 Čas čítania 0:57 Nemec vyhral v lotérii 120 miliónov eur. Prihlásil sa až po dvoch týždňoch Nemec vyhral v lotérii 120 miliónov eur. Prihlásil sa až po dvoch týždňoch
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Pexels/Negative Space/na voľné použitie
Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Banky Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Freepik/@Racool_studio/na voľné použitie
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
dnes o 10:37
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
včera o 07:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 2 hodinami
Banky dnes na Slovensku spustili novinku. Okamžité platby fungujú pre všetkých
Banky dnes na Slovensku spustili novinku. Okamžité platby fungujú pre všetkých
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
dnes o 06:53
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
Najmladšou obeťou na Horehroní je 14-ročný tínedžer. Ako jediný prežil 7-ročný chlapček, ktorého previezli do nemocnice
dnes o 10:37
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
včera o 20:36
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
Mimoriadna tragédia: Dopravná nehoda na Horehroní si vyžiadala 6 obetí
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
včera o 19:28
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
3. 10. 2025 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
2. 10. 2025 7:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Lifestyle news
Pil C kritizuje výsledky Cien SOZA: Výherná skladba od Adama Ďuricu podľa neho nesiaha na úspech tracku NENI STRE$S pred 36 minútami
Hollywoodska herečka Madelaine Petsch o nakrúcaní hororu na Slovensku: „Točiť v opustenej nemocnici bolo strašidelné“ pred hodinou
Bratislavský Mirror Bar sa zaradil medzi 50 najlepších barov sveta. Zo všetkých kandidátov zaznamenal najväčší posun pred 3 hodinami
Ley Lofaj dissuje G1ntera a Castora. V novom tracku rapuje, že nemá rád „chlapcov, čo majú egotrip“ dnes o 14:52
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca dnes o 14:06
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme dnes o 13:19
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny dnes o 12:13
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom dnes o 11:28
Taylor Swift svoj nový album tvorila na starom českom klavíri. „Som na to nesmierne hrdá,“ reaguje majiteľka dnes o 10:41
Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne dnes o 09:57
Slovensko Všetko
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
dnes o 14:08
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
Informoval o tom riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva.
Šéf štátneho podniku dostal odmenu 42-tisíc eur. Minister dopravy ju odobril po zmene zmluvy
pred hodinou
Šéf štátneho podniku dostal odmenu 42-tisíc eur. Minister dopravy ju odobril po zmene zmluvy
Košičanka našla cez inzerát ukradnutý kočík jej dieťaťa. Na stretnutie so zlodejmi prišla spolu s políciou
dnes o 12:07
Košičanka našla cez inzerát ukradnutý kočík jej dieťaťa. Na stretnutie so zlodejmi prišla spolu s políciou
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
pred 3 hodinami
SHMÚ zvyšuje výstrahy na 2. stupeň. Niektoré časti Slovenska zasiahne silná víchrica
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
dnes o 10:37
Smer prekvapivo predbehol PS. Štátny prieskum ukázal iné výsledky ako súkromné agentúry (+ graf)
AKTUALIZOVANÉ: Pri Prievidzi spadlo malé motorové lietadlo. Pád neprežila jedna osoba
pred hodinou
AKTUALIZOVANÉ: Pri Prievidzi spadlo malé motorové lietadlo. Pád neprežila jedna osoba
Zahraničie Všetko
Súd žiada vydanie Babiša na trestné stíhanie. O jeho imunite rozhodne poslanecká snemovňa
pred 3 hodinami
Súd žiada vydanie Babiša na trestné stíhanie. O jeho imunite rozhodne poslanecká snemovňa
pred 2 dňami
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
včera o 06:57
V nemeckom meste sa uvoľnil oblak toxického plynu. Aplikácia hlási "extrémne nebezpečenstvo"
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 dňami
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
pred 2 hodinami
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Novinka začne platiť od 1. januára 2026.
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
včera o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
včera o 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
pred 2 dňami
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
pred 2 dňami
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia