Od 9. októbra fungujú okamžité platby a overenie príjemcu pre všetkých.
Od 9. októbra musia všetky banky v eurozóne, ktoré ponúkajú bežné SEPA platby, umožniť aj okamžité prevody peňazí do 10 sekúnd. Klienti tak môžu peniaze posielať aj prijímať v priebehu pár sekúnd bez ohľadu na to, v akej krajine eurozóny majú účet.
Národná banka Slovenska pripomenula, že táto služba na Slovensku funguje už od roku 2022, keď ju spustili tri najväčšie banky – Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB. Od októbra 2025 sa rozšíri na všetky banky.
Platby budú tiež bezpečnejšie
Nová európska legislatíva zároveň prináša ďalšiu zmenu, ktorá má zvýšiť bezpečnosť pri platení. Banky od 9. októbra musia klientom bez poplatku ponúkať službu overenia príjemcu platby, a to pri všetkých štandardných aj okamžitých SEPA prevodoch.
Pri zadávaní platby už nestačí zadať len číslo účtu (IBAN). Klienti musia doplniť aj meno alebo názov príjemcu, ktoré banka okamžite overí. Do piatich sekúnd systém oznámi, či sa meno a účet zhodujú. Ak sa nezhodujú, klient dostane varovanie a môže sa rozhodnúť, či platbu potvrdí na vlastné riziko, alebo ju zruší.
Podľa NBS nová služba pomáha predchádzať podvodom a chráni aj pred chybami pri zadávaní údajov. Ak sa meno a účet nezhodujú, systém upozorní, že môže ísť o falošného príjemcu. Ak pri prepisovaní IBAN spraví klient chybu, banka ho upozorní ešte pred odoslaním.
Ak sa meno a číslo účtu takmer zhodujú, systém automaticky ponúkne správne meno. Pri menších rozdieloch, napríklad v diakritike, sa platba spracuje bez problémov. Podľa NBS ide o dôležitý krok k väčšej bezpečnosti a dôvere v online platbách.