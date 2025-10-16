Kategórie
TASR
dnes 16. októbra 2025 o 13:01
Čas čítania 1:04

Najvyšší správny súd zamietol odvolanie Le Penovej. Rozhodnutie potvrdilo päťročný zákaz kandidovať

Najvyšší správny súd zamietol odvolanie Le Penovej. Rozhodnutie potvrdilo päťročný zákaz kandidovať
Zdroj: TASR/AP

Francúzsky správny súd potvrdil Le Penovej zákaz kandidovať vo voľbách.

  • Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová neuspela pri pokuse zvrátiť svoje vylúčenie z volieb.
  • Najvyšší správny súd - Štátna rada - totiž v stredu zamietol jej odvolanie proti rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa, ktorý Le Penovej udelil okamžitý päťročný zákaz kandidovať vo voľbách. Sudcovia uviedli, že príslušné predpisy je možné zmeniť iba legislatívnou úpravou. 
  • Le Penová bola začiatkom apríla súdom uznaná za vinnú zo sprenevery finančných prostriedkov EÚ. Najkontroverznejšou časťou rozsudku bol päťročný zákaz kandidovať vo voľbách, ktorý nadobudol okamžitú platnosť.

Širší kontext: Politická líderka Národného združenia od Štátnej rady žiadala, aby sa v jej veci obrátila na Ústavný súd. Argumentovala, že jej vyradenie z volieb je protiústavné a porušuje jej slobodu kandidovať i slobodu voličov. Správny súd však jej námietky a požiadavky v stredu zamietol.

Okrem zákazu kandidovať bola Le Penová 31. marca odsúdená za spreneveru verejných prostriedkov EÚ na štyri roky odňatia slobody, z ktorých dva sú podmienečné, a na pokutu 100-tisíc eur. Le Penová bola v tomto prípade obvinená zo zapojenia sa do systému zriadeného na vyplácanie zamestnancov RN z peňazí Európskeho parlamentu. K takémuto konaniu dochádzalo podľa súdu v rokoch 2004-16 a peňazí EÚ bolo neoprávnene vyplatených štyri milióny eur.

Odvolací proces v tejto kauze sa uskutoční od 13. januára do 12. februára 2026. Rozhodnutie súdu pred letom 2026 by mohlo ovplyvniť Le Penovej účasť na prezidentských voľbách v roku 2027. V prípade potvrdenia rozsudku by Le Penovej právo kandidovať musel posúdiť Ústavný súd. V súvislosti so súčasnou politickou krízou vo Francúzsku existuje aj možnosť vypísania predčasných parlamentných volieb, v ktorých by Le Penová tiež nesmela kandidovať.

le penova
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
