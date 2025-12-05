Zadržali dve osoby a v prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody.
Nelegálnu linku na spracovanie tabaku odhalili v priemyselnej budove v Sobranciach príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚ FS) počas štvrtkovej (4. 12.) a piatkovej akcie. Hodnotu zaistenej linky predbežne vyčíslili na 400 000 eur, zadržali aj dve osoby. Informoval o tom hovorca FS Daniel Kováč.
„Nelegálna linka na spracovanie tabaku bola určená na veľkokapacitné spracovanie tabakovej suroviny na tabak, ktorý bol následne bližšie nešpecifikovanou organizovanou skupinou použitý na páchanie trestnej činnosti, a to na nelegálnu výrobu cigariet,“ uviedol.
Linka pozostávala z rôznych súčastí určených na rezanie tabaku, jeho následné sušenie a fermentovanie. Išlo o nové, profesionálne a originálne zariadenie určené na spracovanie tabaku. Nezaistili tabak a tabakové výrobky. V tejto súvislosti začali trestné stíhanie pre prečin nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov.
„V rámci realizácie boli zadržané dve osoby. V prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody do dvoch rokov,“ skonštatoval hovorca.
Ako ďalej informovala FS, od 1. januára do 30. novembra 2025 pri odhalených nelegálnych výrobniach cigariet zaistili tabak, tabakové výrobky a iný tovar a zariadenia za 61 651 462 eur, z čoho takmer 50 miliónov eur predstavuje spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov.