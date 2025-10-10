Vietor sa vyskytne v jednej špecifickej oblasti.
Počasie na Slovensku bude sprevádzať vysoká oblačnosť, na severovýchode sa miestami vyskytnú aj prehánky. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzí 11 až 17 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku bude prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty dosiahnu 10 až 7 a najvyššie denné 13 až 16 stupňov Celzia. Na strednom Slovensku je prevažne zamračené, občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 9 až 4 a najvyššie denné 11 až 15 stupňov Celzia. Na východnom Slovensku bude podobne ako na strednom Slovensku, to znamená prevažne zamračené počasie, občasný dážď.
Vo vyšších oblastiach sa miestami môže vyskytnúť silný vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 km/h, čo predstavuje silnú víchricu. Takáto rýchlosť vetra je v ročnom období a v oblasti nadpriemerná a predstavuje nebezpečenstvo.