TASR
dnes 21. októbra 2025 o 11:31
Čas čítania 0:52

Británia bude zostreľovať drony. Reaguje na hrozbu z Ruska

Británia bude zostreľovať drony. Reaguje na hrozbu z Ruska
Zdroj: Wikipedia / POA(Phot) Tam McDonald/MOD

Veľká Británia v reakcii na eskaláciu ruskej agresie a opakované incidenty v európskom vzdušnom priestore dáva britskej armáde nové právomoci.

Ozbrojené sily Británie dostanú nové právomoci na zostrelenie „neidentifikovaných“ dronov, ktoré by prelietali ponad vojenskými základňami, uviedol v pondelok minister obrany John Healey. Informuje o tom agentúra AFP.

Ruská agresia eskaluje. Rozšírila sa ešte viac na západ,“ povedal Healey v prejave v Mansion House (rezidencii starostu Londýna). „Urobíme vždy to, čo je potrebné na ochranu britského ľudu. Práve teraz vytvárame nové právomoci na zostrelenie neidentifikovaných dronov nad britskými vojenskými základňami,“ ozrejmil.

Británia k tomuto kroku pristúpila po tom, čo boli drony spozorované nad letiskami v Nemecku a Dánsku, pričom v septembri došlo aj k zostreleniu niekoľkých bezpilotných lietadiel v Poľsku.

Moska tvrdí, že s tým nemá nič spoločné

Krajiny naprieč Európou z týchto narušení vzdušného priestoru obviňovali Rusko a súhlasili zvýšiť investície do obrany, píše AFP. NATO minulý týždeň tiež oznámilo, že vo východnej Európe už testuje protidronové systémy obrany, aby sa vysporiadalo s ruskou hrozbou. Moskva obvinenia odmieta.

15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár

Londýn vlani zaznamenal prítomnosť dronov nad leteckými základňami. Informácie o pôvode dronov zo spoločného vyšetrovania USA a Británie však neboli zverejnené.

„Je nepopierateľné, že nastala nová éra hrozieb,“ povedal Healey. „Od konca druhej svetovej vojny nebola bezpečnosť Európy taká ohrozená konfliktom,“ zdôraznil podľa AFP.

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok uviedla, že EÚ nemá inú možnosť, ako vybudovať obranu proti ruským bezpilotným lietadlám.

21. októbra 2025 o 7:06 Čas čítania 0:53 Putin možno preletí nad Bulharskom. Krajina zvažuje, že povolí výnimku Putin možno preletí nad Bulharskom. Krajina zvažuje, že povolí výnimku
21. októbra 2025 o 7:51 Čas čítania 0:48 Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi
21. októbra 2025 o 8:06 Čas čítania 0:24 SHMÚ varuje pred silným vetrom. Vydal výstrahy 1. stupňa (+MAPA) SHMÚ varuje pred silným vetrom. Vydal výstrahy 1. stupňa (+MAPA)
