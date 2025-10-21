Vo viacerých okresoch môže byť veterno.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným vetrom na západe Slovenska. Vydal preto výstrahy prvého stupňa, ktoré platia predbežne do 10.00 h.
So silným vetrom treba podľa meteorológov rátať v okresoch Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Piešťany, Hlohovec, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce a Levice. SHMÚ očakáva v týchto okresoch výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť do 75 kilometrov za hodinu s najvyššou priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali odborníci.