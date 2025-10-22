Tento posun prinesie svetlejšie rána, ale aj skorší západ Slnka, ktorý symbolicky ohlási príchod zimy.
Koncom októbra nás opäť čaká tradičná zmena času, keď sa prechádza z letného na zimný. Tento každoročný posun spôsobí, že rána budú svetlejšie, no večery sa rýchlejšie ponoria do tmy.
Európa sa tak v poslednú októbrovú nedeľu symbolicky rozlúči s dlhšími letnými večermi a vráti sa k stredoeurópskemu času (SEČ). Znamená to, že si v noci posunieme čas o hodinu dozadu.
K zmene dôjde v noci z 25. na 26. októbra 2025. O tretej hodine letného času (03:00 SELČ) sa hodiny posunú späť na druhú (02:00 SEČ). Zmena času tak opäť prinesie skoršie svitania, no aj dlhšie zimné večery, ktoré mnohí vnímajú ako začiatok chladnejšej časti roka.