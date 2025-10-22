Okrem toho súd rozhodol aj o prepadnutí majetku v hodnote 400-tisíc eur
Podnikateľ Michal Suchoba je vinný v korupčnej kauze Mýtnik. Špecializovaný trestný súd mu uložil peňažný trest vo výške 500-tisíc eur za machinácie pri verejnom obstarávaní a porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. Okrem toho súd rozhodol aj o prepadnutí majetku v hodnote 400-tisíc eur.
Z obžaloby za legalizáciu príjmov z trestnej činnosti bol Suchoba oslobodený. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
