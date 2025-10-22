Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 22. októbra 2025 o 19:47
Čas čítania 1:09

Pribudnú stovky pracovných miest. Americká firma Medline plánuje rozšíriť výrobu na Slovensku

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pribudnú stovky pracovných miest. Americká firma Medline plánuje rozšíriť výrobu na Slovensku
Zdroj: TASR - Alexandra Moštková

Nové pracovné pozície by mali byť dostupné na jar 2027.

Výrobca chirurgických súprav, spoločnosť Medline Assembly Slovakia, rozšíri svoj závod v mestskej časti Partizánskeho Malé Bielice. Postaviť chce novú montážno-skladovaciu halu, ako i súvisiacu infraštruktúru. Zamestnať plánuje aj ďalších pracovníkov. Základný kameň stavby položili v stredu v priemyselnom parku.

Rozšírenie závodu označil riaditeľ výroby pre Európu Guillaume Monsallier za dôležitý krok v dlhodobých plánoch spoločnosti, ktorý posilní jej prevádzku a pomôže slúžiť zákazníkom v Európe ako dôveryhodný partner v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť je dnes podľa neho najväčším zamestnávateľom v Partizánskom.

„Nová budova bude mať 20 000 štvorcových metrov, to znamená, že bude dvakrát väčšia ako tá terajšia. Na to budeme potrebovať novú pracovnú silu, preto v tomto smere budeme tiež rásť,“ povedal riaditeľ partizánskeho závodu Alexis Avet-Rochex s tým, že aj v novej hale bude firma pokračovať s výrobou súprav pre medicínu. S dostatkom pracovnej sily nemá podľa neho investor doposiaľ problémy, verí preto, že získa aj ďalších pracovníkov.

S prevádzkou v novej hale chce spoločnosť začať na jar 2027, má v pláne prijať stovky nových pracovníkov.

Investíciu označil primátor Partizánskeho Jozef Božik za veľmi pozitívnu správu pre celé mesto, okres i región. „Spolupráca so spoločnosťou je veľmi dobrá a efektívna. Nový závod znamená nové stovky pracovných príležitostí v rámci regiónu, kde máme veľmi nízku nezamestnanosť, čo je dobré, najmä keď sa hovorí o prepúšťaní v automobilovom priemysle a podobne,“ priblížil a zdôraznil, že firma sa zaoberá výrobou v rámci medicínskeho odvetvia.

Závod v Partizánskom je po Francúzsku druhým v Európe. Rozkladá sa na ploche 21 000 štvorcových metrov. S výstavbou fabriky v priemyselnom parku v Malých Bieliciach začal investor v roku 2020. Investoval do nej 24 miliónov eur. V Malých Bieliciach v súčasnosti zamestnáva takmer 600 pracovníkov, z toho viac ako 530 pracuje vo výrobe.

22. októbra 2025 o 15:18 Čas čítania 0:37 VIDEO: Ničivé tornádo neďaleko Paríža zničilo budovy a prevracalo žeriavy VIDEO: Ničivé tornádo neďaleko Paríža zničilo budovy a prevracalo žeriavy
22. októbra 2025 o 13:48 Čas čítania 0:28 Polícia odhalila v Košiciach nelegálne vrakovisko áut. Spustili najväčšiu akciu svojho druhu Polícia odhalila v Košiciach nelegálne vrakovisko áut. Spustili najväčšiu akciu svojho druhu
22. októbra 2025 o 13:03 Čas čítania 0:24 Žilinská nemocnica smúti za obľúbeným lekárom: Vo veku 70 rokov zomrel uznávaný gynekológ a pôrodník Robert Ficek Žilinská nemocnica smúti za obľúbeným lekárom: Vo veku 70 rokov zomrel uznávaný gynekológ a pôrodník Robert Ficek
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 15:54
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
dnes o 15:30
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
včera o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
pred 45 minútami
SHMÚ pridal ďalšie výstrahy. Okrem silného vetra dorazí aj dážď (+MAPA)
SHMÚ pridal ďalšie výstrahy. Okrem silného vetra dorazí aj dážď (+MAPA)
pred hodinou
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
včera o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
včera o 15:54
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii desiatky tisíc eur. Rok nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
včera o 19:46
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
dnes o 15:30
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
dnes o 10:10
Na Slovensku potvrdili nové vírusové ochorenie: Myxomatóza ohrozuje poľné zajace
Na Slovensku potvrdili nové vírusové ochorenie: Myxomatóza ohrozuje poľné zajace
17. 10. 2025 9:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa dnes zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
15. 10. 2025 8:20
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
17. 10. 2025 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
16. 10. 2025 15:40
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Lifestyle news
V novej emotívnej reklame od Apple sa prihovára nedávno zosnulá Jane Goodall. Predstavili nový MacBook aj iPad pred 2 hodinami
Vyšiel nový trailer na Emily in Paris. Piata séria prináša románik v Ríme a honosné večierky pred 3 hodinami
Influencerka zomrela pri domácom pôrode. Preslávila sa propagáciou zdravého životného štýlu dnes o 15:42
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko? dnes o 14:58
Nahradí Google? Zakladateľ ChatGPT predstavil vlastný webový prehliadač dnes o 13:29
NASA ocenila fotku zo Slovenska. Zachytáva kométu nad Vysokými Tatrami dnes o 12:39
Wu-Tang Clan sa lúči, oznámil posledné turné. Vystúpi aj blízko našich hraníc dnes o 11:48
Disney zrušilo nové pokračovanie Star Wars. Hlavnú rolu mal stvárniť Adam Driver dnes o 11:24
Syrovka je späť! Oddnes začína najobľúbenejšia sezóna v McDonald's dnes o 10:31
Ani Angelina Jolie, ani Scarlett Johansson. Toto je najbohatšia herečka na svete, hoci mnohí o nej nikdy nepočuli dnes o 10:06
Slovensko Všetko
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
dnes o 15:30
Slovensko zasiahne orkán. Najsilnejší vietor dorazí zajtra večer
Okrem vetra hrozia aj búrky.
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
pred hodinou
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
SHMÚ pridal ďalšie výstrahy. Okrem silného vetra dorazí aj dážď (+MAPA)
pred 45 minútami
SHMÚ pridal ďalšie výstrahy. Okrem silného vetra dorazí aj dážď (+MAPA)
Slováci sa musia pripraviť na prechod z letného na zimný čas. Príde už čoskoro
pred 2 hodinami
Slováci sa musia pripraviť na prechod z letného na zimný čas. Príde už čoskoro
Polícia odhalila v Košiciach nelegálne vrakovisko áut. Spustili najväčšiu akciu svojho druhu
dnes o 13:48
Polícia odhalila v Košiciach nelegálne vrakovisko áut. Spustili najväčšiu akciu svojho druhu
AKTUÁLNE: Podnikateľ Michal Suchoba je vinný v kauze Mýtnik. Dostal pokutu 500-tisíc eur
dnes o 14:13
AKTUÁLNE: Podnikateľ Michal Suchoba je vinný v kauze Mýtnik. Dostal pokutu 500-tisíc eur
Zahraničie Všetko
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
včera o 19:46
Tragédia v Poľsku: Farmár nechtiac zabil svoju tehotnú ženu. O život prišlo aj nenarodené dieťa
včera o 07:51
Tínedžeri v Rakúsku sexuálne zneužívali mladú učiteľku. Podpálili jej byt a vydierali ju kompromitujúcimi materiálmi
dnes o 07:57
EÚ zvažuje nový zákaz. Má obavy z rakoviny v dezinfekčných prostriedkoch
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
20. 10. 2024 9:30
Boli sme v rodisku Huliaka: „Primitivizmus a stredovek“ tvrdia niektorí Očovania. Iní hovoria o „skutočnom chlapovi“ (Reportáž)
Ekonomika Všetko
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
14. 10. 2025 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
včera o 13:53
Poslanci schválili rozpočet na rok 2026: Zmrazia platy, zdravotníctvo stratí stovky miliónov eur

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
pred hodinou
PREHĽAD: Rodičia majú nárok na tisíce eur. Takto funguje daňový bonus na dieťa v roku 2025
Oproti minulému roku platia značné zmeny.
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
včera o 18:34
Od roku 2012 malo Slovensko 6 šéfov polície: Jeden spáchal samovraždu, troch obvinili
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
včera o 06:21
Finančná správa chystá veľkú akciu voči slovenským podnikateľom. Hrozí likvidačnými pokutami
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
včera o 05:39
ZOZNAM: Toto sú najväčší zamestnávatelia na Slovensku, ktorí skrachovali v roku 2025. Zanechali obrovské dlhy
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
17. 10. 2025 14:30
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia