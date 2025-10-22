Nové pracovné pozície by mali byť dostupné na jar 2027.
Výrobca chirurgických súprav, spoločnosť Medline Assembly Slovakia, rozšíri svoj závod v mestskej časti Partizánskeho Malé Bielice. Postaviť chce novú montážno-skladovaciu halu, ako i súvisiacu infraštruktúru. Zamestnať plánuje aj ďalších pracovníkov. Základný kameň stavby položili v stredu v priemyselnom parku.
Rozšírenie závodu označil riaditeľ výroby pre Európu Guillaume Monsallier za dôležitý krok v dlhodobých plánoch spoločnosti, ktorý posilní jej prevádzku a pomôže slúžiť zákazníkom v Európe ako dôveryhodný partner v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť je dnes podľa neho najväčším zamestnávateľom v Partizánskom.
„Nová budova bude mať 20 000 štvorcových metrov, to znamená, že bude dvakrát väčšia ako tá terajšia. Na to budeme potrebovať novú pracovnú silu, preto v tomto smere budeme tiež rásť,“ povedal riaditeľ partizánskeho závodu Alexis Avet-Rochex s tým, že aj v novej hale bude firma pokračovať s výrobou súprav pre medicínu. S dostatkom pracovnej sily nemá podľa neho investor doposiaľ problémy, verí preto, že získa aj ďalších pracovníkov.
S prevádzkou v novej hale chce spoločnosť začať na jar 2027, má v pláne prijať stovky nových pracovníkov.
Investíciu označil primátor Partizánskeho Jozef Božik za veľmi pozitívnu správu pre celé mesto, okres i región. „Spolupráca so spoločnosťou je veľmi dobrá a efektívna. Nový závod znamená nové stovky pracovných príležitostí v rámci regiónu, kde máme veľmi nízku nezamestnanosť, čo je dobré, najmä keď sa hovorí o prepúšťaní v automobilovom priemysle a podobne,“ priblížil a zdôraznil, že firma sa zaoberá výrobou v rámci medicínskeho odvetvia.
Závod v Partizánskom je po Francúzsku druhým v Európe. Rozkladá sa na ploche 21 000 štvorcových metrov. S výstavbou fabriky v priemyselnom parku v Malých Bieliciach začal investor v roku 2020. Investoval do nej 24 miliónov eur. V Malých Bieliciach v súčasnosti zamestnáva takmer 600 pracovníkov, z toho viac ako 530 pracuje vo výrobe.