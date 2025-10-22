Nemocnica ho opisuje ako vynikajúceho odborníka s veľkým ľudským prístupom.
Vo veku 70 rokov zomrel primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Fakultnej nemocnice v Žiline, Robert Ficek. Správu o jeho úmrtí zverejnila nemocnica na sociálnych sieťach.
Nemocnica ho opisuje ako vynikajúceho odborníka s veľkým ľudským prístupom. „Jeho meno sa spája s profesionalitou, ľudskosťou a ochotou pomáhať vždy, keď bolo potrebné,“ uviedli zástupcovia nemocnice.
Ficek absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine v roku 1980 a špecializoval sa na gynekológiu a pôrodníctvo, pričom získal aj ďalšie odborné certifikáty.
Do žilinskej nemocnice nastúpil v roku 1986, kde pôsobil ako lekár a niekoľkokrát zastupoval primára. Funkciu primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vykonával v rokoch 2013 až 2018.