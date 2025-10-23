Kategórie
TASR
dnes 23. októbra 2025 o 10:44
Čas čítania 0:42

Banky spustili super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu

Banky spustili super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Zdroj: ijeab/freepik/na voľné použitie

Od októbra 2025 začali banky pri prevodoch v eurách overovať, či zadaný IBAN patrí skutočnému príjemcovi, čo má zvýšiť bezpečnosť platieb a ušetriť milióny eur.

Od 5. októbra 2025 môžu klienti pri odosielaní platieb v eurách bankovým prevodom overiť, či zadaný IBAN patrí správnej osobe alebo spoločnosti. Banka príjemcu porovná meno alebo názov príjemcu zadaný odosielateľom s údajmi vo svojej databáze a potvrdí, či sa zhodujú. Táto kontrola zvyšuje istotu, že peniaze budú zaslané správnemu adresátovi. 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu musia banky zaviesť službu overovania príjemcu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť platieb. Overenie sa bude týkať SEPA štandardných aj SEPA okamžitých platieb.

Aby bolo možné službu využiť, klient pri platbe uvedie meno a priezvisko príjemcu v prípade fyzickej osoby alebo názov firmy v prípade právnickej osoby. Banka príjemcu následne okamžite preverí, či meno zodpovedá zadanému IBAN-u, a výsledok zobrazí odosielateľovi ešte pred potvrdením transakcie. Novinka bude dostupná pre fyzické osoby, podnikateľov aj firmy bez toho, aby spomalila spracovanie platby.

Európska únia očakáva, že tento systém ročne ušetrí milióny eur, ktoré doteraz mizli kvôli chybným údajom pri zadávaní platieb. Zavedenie kontroly má zároveň posilniť dôveru ľudí v bezhotovostné platby naprieč celou eurozónou.

mobil, platba, karta, placení
Zdroj: Freepik/@freepik/na voľné použitie
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
