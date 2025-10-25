Odborník radí kúriť drevom.
Európska únia zavádza nové emisné povolenky, dotknúť sa majú takmer všetkých domácností. Kúrenie tak môže výrazne zdražieť už o dva roky. Ak kúriš drevom, toto zdražovanie sa ťa netýka, informujú tvnoviny.sk. Údajne sa podľa záznamov z posledných rokov Slovákom oplatí kúriť práve drevom, keďže máme vraj viac lesov ako pred 100 rokmi.
Podľa prezidenta Cechu kachliarov Štefana Bobockého máme čím kúriť a nemusíme sa báť ani nadmerného výrubu, keďže na kúrenie sa používa iba odpad zo stromov. „Drevo ako palivo má budúcnosť. Keď si pozriete akékoľvek štúdie Európskej únie, tak vždy v energetickom mixe, o ktorom sa uvažuje, je aj drevo s biomasou,“ tvrdí Bobocký.
„V roku 1920 bola pokrytá lesmi približne jedna tretina plochy územia SR a teraz je to vyše 40 percent. Čo sa týka drevnej hmoty, aj to majú spočítané. V roku 1920 to bolo okolo 350 miliónov kubíkov a teraz je to takmer 500 miliónov kubíkov dreva v lesoch,“ dodáva Štefan Bobocký.