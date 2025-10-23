Hasiči varujú pred silným vetrom, nárazy môžu presiahnuť 100 km/h.
Hasiči upozorňujú verejnosť na mimoriadne silný vietor, ktorý zasiahne Slovensko v najbližších hodinách. Najsilnejšie nárazy môžu podľa nich dosahovať aj viac ako 100 kilometrov za hodinu, najmä vo večerných hodinách až do polnoci. Vietor môže spôsobiť škody na majetku a ohroziť bezpečnosť ľudí.
Hasiči vyzývajú obyvateľov, aby zostali v bezpečí a počas veterného počasia nevychádzali z domu. Neodporúčajú pohyb v lesoch, parkoch ani v horách.
Ľudia by mali podľa odporúčaní zabezpečiť svoje domy a byty: zatvoriť okná a dvere, odstrániť z dvorov voľne položené predmety ako vedrá, metly či záhradný nábytok, ktoré by mohol vietor odniesť.
Motoristi by sa mali vyhýbať parkovaniu pod stromami a v blízkosti budov, z ktorých by mohli odlietavať časti konštrukcií. Hasiči zároveň varujú pred jazdou s ľahko naloženými vozidlami po otvorených úsekoch ciest, kde hrozí nebezpečenstvo ich prevrátenia.
Záchranári pripomínajú, aby ľudia nezabúdali ani na svoje domáce zvieratá a zabezpečili ich tak, aby sa počas silného vetra nezranili alebo neutiekli. Hasiči apelujú na verejnosť, aby situáciu nepodceňovala a včas prijala základné bezpečnostné opatrenia.